Ecco perché dovremmo scegliere sempre il lavaggio in acqua fredda in lavatrice

Se abbiamo in casa una lavatrice moderna, possiamo scegliere tra molti diversi programmi di lavaggio. Da quelli di pochi minuti a quelli di oltre tre ore, da quelli delicati a quelli intensi, a quelli per la lana, a quelli per il cotone. Ma quale dovremmo scegliere per il semplice bucato che tutte le famiglie compiono diverse volte alla settimana? La risposta è sorprendente: nella stragrande maggioranza dei casi, è consigliabile operare un lavaggio a freddo. Ma perché dovremmo scegliere il lavaggio a freddo? E quali sono le eccezioni?

L’acqua calda rischia di fissare le macchie

Innanzitutto, sarebbe raccomandabile scegliere un lavaggio a freddo se dobbiamo lavare dei capi macchiati. Molti tipi di macchie, infatti, da quelle di erba a quelle di cibo o a quelle di sangue, si rimuovono più facilmente con un lavaggio in acqua fredda. L’acqua calda, invece, rischia di avere l’indesiderato effetto di fissare le macchie sul tessuto. Molto meglio quindi scegliere un lavaggio a freddo se abbiamo dei capi macchiati.

Le fibre delicate preferiscono l’acqua fredda

Un altro motivo per scegliere un lavaggio a freddo è che questo non rischia di rovinare i capi delicati. Stoffe quali seta, lino, lana, materiali elastici o materiali tecnici, infatti, rischiano di rovinarsi irrimediabilmente se sottoposti a un lavaggio con acqua calda. Per preservare le caratteristiche originali e la qualità di questi tessuti, sarebbe quindi sempre preferibile operare un lavaggio in acqua fredda.

Ecco perché dovremmo scegliere sempre l’acqua fredda per lavare i capi

L’acqua fredda è nella maggior parte dei casi pienamente efficace per rimuovere il tipo di sporco e macchie che incontriamo quotidianamente. È difficile infatti che la maggior parte di noi sporchi ogni giorno i vestiti al punto tale che necessitino di lavaggio in acqua calda. Nella maggior parte dei casi, il lavaggio in acqua fredda è perfettamente efficace e più che sufficiente per rimuovere lo sporco quotidiano. Senza contare che il lavaggio in acqua fredda ci permette anche di risparmiare sulla bolletta. Dovremmo anche avere cura di scegliere il detersivo giusto, liquido o in polvere, a seconda del tipo di sporco che dobbiamo rimuovere.

Quali sono le eccezioni

Ecco perché dovremmo scegliere sempre l’acqua fredda per lavare i capi. Ma ci sono alcune eccezioni. Primi fra tutti i capi che necessitano di essere sterilizzati e non sono in materiali molto delicati. Vengono in mente ad esempio gli abiti da lavoro, gli abiti che utilizziamo in giardino, oppure stracci e cucce di cani e gatti. Anche gli asciugamani possono sopportare temperature più alte, che li aiutano a uscire dalla lavatrice più morbidi e soffici.

