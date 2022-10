Che periodo d’oro per il Cancro e non solo, ma c’è chi deve guardarsi le spalle

L’Ariete è in vena di elargire attenzione verso una persona che ci sta a cuore e alla quale vogliamo parecchio bene. Trascurandoci. Il che non va bene perché in questo periodo siamo particolarmente sotto stress.

Tutto fila per il verso giusto per i nati sotto il segno del Toro. Però, dovremo fare attenzione, perché questa improvvisa popolarità finirà per far girare le scatole a qualcuno. Che ci ferirà alle spalle, facendoci soffrire.

I Gemelli sono un po’ troppo ligi alle regole. Il più delle volte per non essere criticati. Eppure, lasciarsi andare, ogni tanto, gioverebbe anche alla nostra salute. E se siamo single, è il caso di buttarsi con quella persona che ci piace.

Per il Leone potrebbero arrivare cattive notizie sulla nostra salute

Che periodo d’oro per il Cancro e non solo. Siamo come Re Mida. Tutto quello che tocchiamo diventerà oro. Certo, occorre, però, darsi da fare, perché la fortuna non arriva mai da sola. E se comprassimo il nuovo Gratta e Vinci da 5 euro?

Tutto il contrario per il Leone che, invece, sta passando un periodo non felice. In particolare, siamo preoccupati per la nostra salute e facciamo bene. I referti che stiamo aspettando potrebbero portare notizie cattive.

Per la Vergine, finalmente si cambia. Dopo tanto tergiversare, abbiamo deciso che così non si poteva andare avanti. Al lavoro, in casa, con il partner. Inutile tirare avanti ciò che non esiste più. La parola d’ordine è: cambiamento.

Per il Sagittario è arrivato il momento di affrontare seriamente il problema dei chili di troppo

La Bilancia farebbe bene a guardarsi le spalle. Qualcuno sta tramando qualcosa contro di noi per destabilizzarci. E anche in amore, inutile aggrapparsi a chi ha deciso che non contiamo più nulla per lui.

Scorpione al massimo della sua influenza sensuale. Basta uno sguardo, un gesto, una parola per vivere autentici giorni di gloria. Un carico di passione che travolgerà chi ci sta intorno. Godiamocela, finché dura.

Il Sagittario è ossessionato dai chili di troppo che non vogliono saperne di scendere. Iniziando a fare gli sport che fanno perdere peso. In amore, invece, tenere il piede in troppe scarpe non è mai la scelta saggia.

Che periodo d’oro per il Cancro e non solo, ma c’è chi deve guardarsi le spalle

Il Capricorno inizierà dei corsi per lui inediti. Ad esempio, potremmo iscriverci a uno di ballo liscio. Anche perché potremmo incontrare un single che sembra destinato a noi. E prendiamoci il fine settimana per rilassarci.

L’Acquario guarda ancora con nostalgia alle ferie di estive. Sono state belle e allora perché non ricercare anche qua vicino un contatto con la natura. Il weekend potrebbe essere anche l’occasione per fare qualche esperienza particolare in borghi caratteristici.

La parola dei Pesci, più di altre volte, sarà tenuta in considerazione in situazioni delicate. E dovremo dedicarci a una amica che è in crisi e ha bisogno di essere confortata.

