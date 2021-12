Il Natale sarà presto alle porte e conviene cominciare a preparare un buon menù, se si ha intenzione di festeggiarlo a casa, tra amici e parenti. Sicuramente una delle parti più importanti è il dolce da servire, che potrebbe richiedere più tempo e pazienza rispetto ad altre ricette meno complesse. L’idea che suggeriamo non sarà molto originale, ma si tratta del classico dolce con cui è difficile sbagliare. Piace sia agli adulti che ai bambini e, con poche accortezze, lo si serve facilmente in modo molto scenografico.

Questo dolce natalizio francese spopola da anni in Italia e sarebbe un peccato non provare a prepararne questa variante neanche una volta. Si tratta del tronchetto di Natale, anche noto come Buche de Noel o Yule Nog.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Consiste in una pasta biscotto arrotolata, farcita, ricoperta con una ganache al cioccolato e con un ripieno di marmellata. Come suggerisce il nome, la sua forma ricorda quella di un tronco. Mettendogli attorno frutti rossi, vischio e scaglie di cioccolato, si può dare l’idea che sia appena venuto fuori da un bosco. Quella che abbiamo appena descritto è la versione più nota, ma ne esistono molte altre.

Come preparare un tronchetto natalizio innevato

La ricetta che illustreremo a breve, invece, prevede una farcitura con yogurt alla panna e ingredienti come cocco e limone, che garantiscono un delizioso connubio tra sapori acidi e dolci. Farà sembrare che il tronchetto sia innevato, perfettamente in tema con la stagione e in particolare con il gelido dicembre in corso.

Ingredienti per 8 persone

Pasta biscotto

4 uova medie;

80 g di farina per dolci;

115 g di zucchero;

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia.

Farcitura

375 g di panna fresca liquida per dolci;

70 g di zucchero a velo;

scorza di 1 limone;

185 g di yogurt greco bianco;

5 g di gelatina in fogli.

Decorazione

q.b. bacche rosse;

qualche rametto di vischio per torte;

q.b. cocco grattugiato;

20 g di panna fresca liquida per dolci + panna fresca liquida per dolci q.b.

Questo dolce natalizio francese spopola da anni in Italia e sarebbe un peccato non provare a prepararne questa variante neanche una volta

Versare le uova a temperatura ambiente e la vaniglia in una planetaria, per poi azionare le fruste a velocità media. Aggiungere a mano a mano lo zucchero e lasciar gonfiare per una decina di minuti o poco di più. Anche se questo lasso di tempo è già trascorso, se il composto non risulta abbastanza chiaro e spumoso si consiglia di continuare a montarlo. Spegnere le fruste e setacciare la farina. Aggiungerla delicatamente al resto degli ingredienti, con l’aiuto di una leccapentole, e mischiare dal basso verso l’alto con l’aiuto di una spatola. Si consiglia di seguire attentamente le indicazioni appena date, onde evitare che il composto si smonti.

Prendere una leccarda 30×38, imburrarla e foderarla con carta da forno, per poi stendere l’impasto al suo interno. Livellarlo e farlo cuocere per circa 8 minuti in forno preriscaldato a 220°. Al termine della cottura, sformarla su un foglio di carta forno e farla raffreddare. Infine, staccarla lentamente. La pasta biscotto è pronta. Adesso vedremo come preparare la crema.

Se lo yogurt greco era in frigo, tirarlo fuori e farlo stare per una decina di minuti al suo esterno. Una volta che avrà raggiunto la temperatura ambiente si potrà procedere. Si potrà approfittare di questo lasso di tempo per mettere in ammollo la gelatina in acqua fresca e scaldare i 20 g di panna in un pentolino, prestando attenzione a non farla bollire.

Scolare la gelatina e mescolarla alla panna, per poi versare il composto appena ottenuto nello yogurt e mescolare con cura. Versare i 375 g di panna in un recipiente largo, aggiungere lo zucchero a velo e montare con le fruste, aumentando progressivamente il ritmo a mano a mano che il composto si gonfia. Fatto ciò, versare al suo interno la scorza di limone e incorporare assieme al composto di yogurt, panna e gelatina, sempre con movimenti dal basso verso l’alto.

Riprendere la pasta biscotto preparata in precedenza, pareggiarla e versarci sopra 3/4 della crema, lasciando i bordi scoperti. Arrotolare con l’aiuto della carta forno, dando forma al tronchetto. Sigillarlo e riporlo nel frigorifero, dove si rassoderà, assieme alla crema avanzata per circa due ore di tempo.

Guarnire e servire il tronchetto

Rimuovere il dolce dal frigorifero, tagliare due pezzi in trasversale in modo tale che uno sia un po’ più lungo dell’altro. La parte centrale del tronchetto andrà servita al centro del piatto da portata. Ai due lati, trasversalmente, andranno riposte le due estremità tagliate in precedenza.

Diluire la crema rimanente con poca panna (panna fresca liquida per dolci q.b.) e glassare il tronchetto innevato. Cospargerne la superficie con il cocco grattugiato e aggiungere il resto delle decorazioni, disponendole come si ritiene più idoneo.