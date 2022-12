Oltre Suor Cristina, le storie di “ex” che cambiano vita e quali segreti nascondono

Storie di persone che lasciano tutto per diventare suore come l’ex modella Olalla Olivero e vicende di chi svela segreti nascosti e cambia abito.

Tiene banco il look di Cristina Scuccia, ex suora che cambia vita e l’abito, uscendo per sempre dal Convento delle Orsoline della Sacra Famiglia. E per evidenziare il cambiamento sceglie anche il piercing su una narice. Un po’ démodé, o quantomeno non proprio in linea con i tailleur succinti che poco hanno a che fare col look rocchettaro cui rimanda il gancetto sul naso. Però, visto che l’abito fa il monaco (soprattutto se non è più da monaco!), possiamo capire e interpretare la scelta come la volontà di marcare il cambiamento. In fondo, per il successo più che per ogni altra cosa vale la locuzione “hit et nunc” (qui e ora): conviene insistere adesso che i riflettori sono dalla sua. Del domani non v’è certezza!

Le due ex sorelle che decidono di sposarsi

Intanto oltre Suor Cristina, le storie di “ex” che invertono la rotta sono diverse. Come lei lasciano le mura conventuali Isabel e Federica, due ex suore che nel 2016, dopo aver deposto il saio nel più remoto dei ricordi, convolano a giuste nozze in quel di Pinerolo. Rito civile e quel segreto amore che si sviluppa in modo diverso da quando entrano in convento. Altra storia è quella di Ester, che dapprima è Suor Rebecca e (al 2019) è mamma di due gemelli. E ancora Yudi Pineda, che da suora diventa star a luci rosse.

Dalla ricerca del clamore popolare alla ricerca di Dio

E poi accade anche il contrario. È il caso di Olalla Olivero, la super modella e attrice spagnola che lascia il mondo dello spettacolo per accedere alla vita monastica. Pare nel 2014 aderisca all’Ordine di San Michele Arcangelo di Vilarino. Alcuni ritengono non sia propriamente un ordine, ma una sorta di associazione. Quel che conta in questa sede è però la scelta drastica della novizia nella direzione opposta a quella di Suor Cristina. Quella che fu, ovviamente.

All’epoca l’attrice ha un fisico bestiale ed è all’apice del successo. Protagonista di spot pubblicitari e molto altro, un viaggio in Portogallo, a Fatima, la fulmina e di ritorno cambia vita. Dapprima custodisce pensieri ed emozioni in segreto, poi la decisione di prendere i voti. Più di recente compare poi il nome di Klaudia Tolloczko, ex fotomodella polacca. Non è suora, però cambia vita e diffonde il messaggio cristiano nella vita ordinaria.

Oltre Suor Cristina, le storie di “ex” che vivono in controtendenza

Per venire in casa nostra, in Italia forti conversioni riguardano l’attrice Claudia Koll, che nel 1992 recita per un film di Tinto Brass e nel 2000 varca la Porta Santa. Da lì qualcosa inizia a cambiare e oggi si definisce missionaria. Più volte confida al pubblico il segreto della sua conversione, che avrebbe a che fare anche con una lotta serrata con forze oscure. Fonda un Onlus, continua il suo lavoro, ma tutto di lei è diverso: dalle movenze del corpo, all’abbigliamento, passando per il lessico e lo sguardo.

Situazione analoga per Paolo Brosio e l’allenatore Nicola Legrottaglie, che sceglie e racconta la castità prematrimoniale e rimane celebre per le sue magliette con tanto di frasi riferite alla vita di fede. Pare appartenga all’associazione d’ispirazione evangelica “Gli atleti di Cristo”.