Potremmo ridurre la sciatalgia e i dolori alla schiena con un semplice esercizio

Il tanto temuto autunno pare finalmente essere arrivato. In questi giorni, infatti, un fronte di aria fredda proveniente dal Nord colpirà il nostro Paese, con un progressivo abbassamento delle temperature. Oltre a far arrivare anche pioggia e neve. Dopo un ottobre con giornate quasi estive, ecco che il freddo inizierà a entrarci nelle ossa. E non è soltanto un modo di dire.

L’umidità, una delle regine dell’autunno, comincerà a essere presente sin dalle prime ore del giorno. Si inizieranno a vedere le prime nuvole di vapore uscire dalle nostre bocche, uno dei primi semplici segnali che tutti noi diamo quando percepiamo il freddo.

Le ossa del nostro corpo, in particolare in età più avanzata, sono i primi percettori del cambiamento climatico. Gambe, braccia, spalle e ginocchia iniziano a creare i primi problemi. Chi soffre di sciatica o sciatalgia si deve preparare alla stagione peggiore.

Certo, facendo prevenzione con specifici esercizi, si può cercare di attenuare il problema, per quanto possibile. Per esempio, i dolori cervicali possono essere limitati con appositi movimenti da compiere più volte nel corso della settimana.

Cos’è la sciatica?

Un dolore forte che prende la parte bassa della schiena e si diffonde lungo il nostro corpo, colpendo glutei, cosce, polpacci e piedi. Questa, in sintesi, la definizione di lombosciatalgia, causata dall’infiammazione del nervo sciatico.

Oggi andremo a scoprire come poter ridurre i problemi legati alla parte bassa della schiena. Gli effetti della sciatalgia o sciatica possono essere attenuati con un solo esercizio. Sembrerà strano, ma è proprio così.

Potremmo ridurre la sciatalgia e i dolori alla schiena rinforzando la muscolatura

Quali sono i sintomi della sciatalgia? Il primo è indubbiamente il dolore locale alla parte bassa della schiena. Da lì, poi, si irradia lungo tutto il resto del corpo, spesso concentrandosi da un solo lato. Quindi, o tutta la parte della gamba destra o tutta la sinistra.

Formicolio e fitte dolorose come punte di stiletto è ciò che generalmente avvertiamo. Anche in seguito a colpi di tosse o starnuti o quando ci alziamo da letto, sedie e divano, dopo una lunga permanenza.

Le cause si riconducono spesso a una compressione del nervo sciatico. Ernie e protusioni sarebbero i principali motivi. Tuttavia non gli unici, perciò si consiglia sempre un consulto da uno specialista.

L’esercizio che proponiamo oggi non ambisce a risolvere tutti i problemi, ma può certamente aiutare. Questo perché andrebbe a rinforzare tutta la muscolatura della parte bassa della schiena.

Durante la sua esecuzione non sarà importante avvertire subito una sorta di scossa improvvisa che ci risvegli. Dovremo, invece, ascoltare il nostro corpo allungarsi, percependo solamente una piccola sensazione di fastidio, non di più.

Ci dobbiamo sdraiare, pancia verso l’alto, ginocchia piegate quasi a novanta gradi. Poi dovremo portare la gamba destra sopra la sinistra, con la caviglia a formare un angolo retto con il ginocchio. A questo punto solleviamo la gamba sinistra, portandola verso il bacino e incrociamo le mani sotto la coscia, vicino al ginocchio, per sostenerla. Così facendo andremo ad allungare il gluteo e il piriforme.

Cos’è il piriforme

Il piriforme è un muscolo che si trova dietro al gluteo e che scorre vicino al nervo sciatico, dall’osso sacro fino al femore. È fondamentale per i movimenti dell’anca, sia quelli rotatori che quelli di abduzione, ovvero quelli che compiamo quando divarichiamo le gambe.

Di conseguenza, l’esercizio proposto agirebbe anche su questo muscolo, andandolo ad allungare. Teniamo la posizione per circa trenta secondi, prima di invertire la gamba. Possiamo fare tre sessioni per la sinistra e tre per la destra.

Questo movimento sarebbe consigliato anche per le sciatalgie particolarmente acute, essendo molto basso il livello di tensione avvertito dal nervo sciatico.

Abbiamo visto, dunque, come potremmo ridurre la sciatalgia e i dolori alla schiena con un semplice esercizio di allungamento da eseguire quotidianamente, prima di andare a dormire.

Insieme a questo, potrebbe essere utile abbinare dei movimenti che rinforzino la nostra postura, fondamentale per il giusto equilibrio del nostro corpo.