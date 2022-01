Se gennaio è un po’ il mese di transizione per tutti, febbraio segna il vero e proprio prosieguo dell’anno. Sarà perché porta un clima più primaverile, sarà perché è corto, ma ci lancia effettivamente verso il cuore del nuovo anno. E se abbiamo più volte visto i protagonisti del 2022, ecco, invece le previsioni proprio per il mese entrante. Saranno 28 giorni all’insegna del probabile successo per questi 3 segni, che, attenzione, non saranno i soliti noti.

Pesci all’attacco

Ecco che i Pesci potrebbero davvero stupire nel mese di febbraio. La parola d’ordine sarà opportunità. Sia in campo professionale, che amoroso. Al lavoro le stelle sembrerebbero infatti allineate nel portare delle novità. Sia dal punto di vista puramente organizzativo che economico. Crescite interne e adeguamenti di stipendio, attesi anche da mesi, o, addirittura anni. Molto bene anche l’amore, soprattutto per le coppie affiatate. Venere calerà tutto il suo fascino, portando in dote anche passione e attrazione.

Che bomba di febbraio per questi 3 segni che potrebbero essere ricoperti d’oro ma anche d’amore grazie a Venere

Ecco un segno a cui le stelle potrebbero strizzare l’occhiolino per le prossime settimane. Parliamo del Capricorno e della sua voglia di “spaccare”. Usiamo un termine giovane non a caso. La congiunzione astrale sembrerebbe infatti favorire i più giovani e dinamici. Chiamati a nuove e impegnative sfide, grazie all’alleanza con Urano. Energia e dinamismo saranno a disposizione del lavoro che dovrebbe risentire di tutta questa elettricità positiva. Soprattutto per i Capricorni che lo stanno cercando o sono in attesa di promozioni o contratti più solidi. Bene anche l’amore, che si avvantaggerà di tutta questa forza dirompente per aumentare la passione col partner.

La conferma della sorpresa

Avevamo preannunciato che lo Scorpione avrebbe sorpreso tutti con una rimonta sui pronostici che non lo davano al top. Invece i nati sotto questo segno potrebbero godere di un febbraio davvero stellare. Molto bene il lavoro, che potrebbe portare novità e aumenti salariali. Benissimo l’amore perché Venere affiancherà gli Scorpioni dai legami solidi, ma anche quelli a caccia. Potrebbe essere un San Valentino memorabile quello del 2022. Prevista anche una salute ottima, caratterizzata sia da tanta energia che da tanta freschezza. Se gennaio non è stato un grande mese, febbraio pagherà anche con gli interessi.

Insomma, che bomba di febbraio per questi 3 segni a cui le stelle strizzeranno l’occhio nelle prossime settimane.

