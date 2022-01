Settimana scorsa ci eravamo lasciati titolando il report Il Ftse Mib Future ha la possibilità di ripartire al rialzo, ma attenzione alla rottura dei supporti.

Lo sviluppo della settimana è stato come da manuale sia nel breve che nel lungo periodo. Resta l’incertezza di medio termine testimoniata da molta confusione sul time frame settimanale.

Andiamo, quindi, a discutere in dettaglio su ciascun time frame i possibili scenari. Per i più curiosi, però, possiamo anticipare che sul Ftse Mib Future ci sono le condizioni affinché settimana prossima si possa ripartire al rialzo.

Sul Ftse Mib Future ci sono le condizioni affinché settimana prossima si possa ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 28 gennaio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.551 in ribasso dell’1,04% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dell’1,38%.

Time frame giornaliero

Dopo un inizio settimana da incubo, dalla seduta di mercoledì è iniziata la lenta ripresa delle quotazioni. Niente di particolarmente entusiasmante, ma i rialzisti hanno mostrato i primi segnali di forza che neanche il ribasso dell’ultima seduta della settimana ha messo in discussione.

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è rialzista e la chiusura di venerdì è stata proprio sull’ultimo supporto utile, 26.562, prima dell’inversione ribassista. La tenuta di questo livello è particolarmente importante e rappresenterà anche per la prossima settimana la cartina di tornasole di quanto sta accadendo sul Ftse Mib Future.

La sua tenuta in chiusura di seduta, infatti, confermerebbe il rialzo in corso verso gli obiettivi indicati in figura. In caso contrario, invece, dovremmo andare a calcolare i nuovi obiettivi ribassisti. Una conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 26.078. In questo caso il I obiettivo di prezzo si troverebbe in area 24.555. In ogni caso per il calcolo preciso degli obiettivi bisognerà attendere la conferma dell’inversione ribassista.

Time frame settimanale

Su questo time frame il comportamento delle quotazioni è condizionato dalla resistenza in area 27.235. Questo livello, infatti, rappresenta anche un’area di doppio massimo che potrebbe far precipitare le quotazioni fino in area 24.530. In questo caso la mancata tenuta di area 24530 andrebbe a determinare un’inversione ribassista di medio periodo.

Viceversa, la tenuta di questo livello o la rottura in chiusura di settimana di area 27.235 farebbero ripartire nuovamente le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

Dal punto di vista del lungo periodo la chiusura di lunedì 31 gennaio sarà fondamentale. Le quotazioni, infatti, sono a stretto contatto con il supporto in aera 26.463. La sua tenuta confermerebbe il segnale rialzista del mese precedente e farebbe partire le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In caso contrario ci sarebbero elevate probabilità di assistere a un’inversione ribassista.