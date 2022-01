Abbiamo visto assieme che il 2022 dovrebbe essere il segno di Ariete e Toro. Due segni famosi per essere dei “testoni” che solitamente arrivano dove vogliono. Anche a patto di crearsi dei nemici e mettersi in gioco tutti i giorni. Con grande rischio stress. Per sé e per la famiglia che li circonda. Quando leggiamo l’oroscopo, cerchiamo di solito fortuna, salute, amore e denaro. Nella speranza che arrivino direttamente dalle stelle, magari col minimo sforzo. Quasi mai ci togliamo la soddisfazione di andare a capire quali saranno i segni più furbi, intelligenti o infedeli dell’anno. E, analizzando più a fondo lo zodiaco, potrebbe essere proprio questo il segno più intelligente del 2022 che con le stelle contrarie farebbe comunque soldi e successo.

Cosa lo differenzia dagli altri

La parola d’ordine che contraddistingue il segno più intelligente dello zodiaco, secondo gli esperti sarebbe: analisi intuitiva. Potrebbe sembrare quasi una frase a effetto, ma ha il potere di riassumere la caratteristica che farebbe di questo segno quello più intelligente di tutti. E, nella storia, ecco alcuni casi di personaggi di questo segno che hanno fatto dell’intelligenza la loro peculiarità:

Galileo Galilei nella scienza, intelligenza rivoluzionaria come poche;

Edouard Manet, pittore sognatore e intuitivo, il cui ritratto fu venduto qualche anno fa a 30 milioni di sterline;

Federico Fellini, tra i registi più innovativi e famosi della storia del cinema;

Mozart, compositore di un’intelligenza al limite del sovrumano;

Charles Darwin scrittore e scienziato che ha fatto la storia con le sue teorie.

Tutti i personaggi che abbiamo visto furono degli Acquari. Pensiamoli tutti assieme, oggi. Che potenza cerebrale e inventiva metterebbero assieme. Ecco, perché, anche grazie alle statistiche storiche, l’Acquario vanterebbe la palma di più intelligente di tutti.

Chi ha la fortuna di essere Acquario o di viverci assieme conosce un’altra delle sue caratteristiche: la voglia di libertà. Talmente liberi anche nel pensiero e nelle intuizioni da volersene stare anche da soli. Convinti di poter fermare il Mondo da soli. Ma questo segno, solitamente si contraddistingue anche per:

apertura mentale, soprattutto alle novità;

intuizione;

fredda analisi e critica costruttiva;

profondo senso di giustizia.

Attenzione però al difetto maggiore: la permalosità. Chi ci vive assieme deve cercare di assecondarlo, seguirlo, ma anche saperlo correggere quando devia dalla realtà alla ricerca della novità.

