Oggi, assieme ai nostri Esperti della Redazione, vediamo come nutrirsi in maniera salutare e consapevole con l’insalata di mele. Un piatto originale, che può sembrare decisamente stravagante, ma che riesce ad abbinare benessere e gusto. Le insalate con le mele sono consigliate come antipasto, o anche all’interno di un pranzo che vogliamo dedicare interamente a fibre e vitamine. Consigliamo di andare ad acquistare le mele, se possibile, direttamente dai contadini a chilometro zero, o comunque nei mercati rionali. Una mela appena colta, o, comunque che non abbia trascorso giornate intere nelle celle frigorifere ha infatti tutto un altro sapore.

Insalata di mele con yogurt, mandorle e sedano…

La prima proposta è un’insalata che comprende nutrienti nobili, ma anche le proteine e gli acidi grassi benefici delle mandorle. Sedano e mele messi assieme garantiscono al nostro organismo senso di sazietà e tante importanti vitamine. L’inserimento dello yogurt, alla tedesca, rende originale la portata, che può così diventare un piatto unico. Nutrirsi in maniera salutare e consapevole con le insalate di mele, tra cui questa che proponiamo con questi ingredienti:

a) 1 mela golden delicious;

b) del sedano fresco;

c) insalata verde o lattuga;

d) una decina di mandorle;

e) erba cipollina;

f) yogurt bianco;

g) succo di limone.

In questa insalata non c’è ovviamente nulla da inventare, ma suggeriamo di utilizzare yogurt e limone come unici condimenti. Tagliamo la mela a fettine sottili, senza sbucciarla, per tenere così tutta la parte benefica. Insaporiamo alla fine con l’erba cipollina e, volendo, del pepe.

… oppure con radicchio rosso, peperoni filettati e caprino molle

Consigliamo un’altra insalata degna di nota, molto saporita, originale e benefica. Utilizziamo del radicchio rosso, del formaggio caprino e le nostre mandorle. Utilizziamo una mela renetta, o golden, dei peperoni rossi e gialli tagliati a filetti, che avremo cotto in precedenza sulla griglia. Questa volta, niente yogurt, ma condimento tradizionale con olio, aceto, sale e pepe.

Approfondimento

Cipolle, patate e fagioli ecco i tre alimenti poveri che arricchiscono la nostra pelle