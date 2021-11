Una vera e propria pioggia di denaro potrebbe travolgere questi 5 segni nelle prossime settimane come abbiamo visto nei giorni scorsi. Secondo le stelle, infatti potrebbero essere davvero spumeggianti gli ultimi giorni dell’anno per questi segni fortunati. Giustamente molti di noi non guardano l’oroscopo solo per il denaro, pur essendo utile e fondamentale, ma anche per amore e fortuna. Alla salute, magari pensiamoci direttamente noi, perché no, seguendo i consigli di salute e benessere della nostra Redazione. Va bene soldi e fortuna ma ecco quali saranno i 4 segni zodiacali baciati da Venere in amore.

Il Cancro potrebbe essere il Romeo dei segni zodiacali

Dopo un inizio d’anno un po’ turbolento dal punto di vista sentimentale, i nostri Lettori del Cancro, potrebbero rimettersi in carreggiata nei prossimi giorni. Teoricamente da fine primavera in poi, Giove avrebbe dovuto curare in modo particolare l’eros di questo segno. Quindi, teniamoci pronti a rivestire il ruolo del Romeo tra i segni zodiacali per un finale di 2021 potenzialmente ricco in amore.

Va bene soldi e fortuna ma ecco quali saranno i 4 segni zodiacali baciati da Venere in amore

La Vergine ha vissuto il 2020 e parte del 2021 in maniera decisamente contrastata. Tanti, forse troppi, alti e bassi un po’ in tutti i campi. Qualche inciampo durante il percorso primaverile potrebbe aver demoralizzato i nati sotto questo segno. L’estate, però, dovrebbe aver gettato le basi per un secondo semestre decisamente fortunato, anche in campo amoroso. E, uscendo proprio da questo ambito, attenzione che le stelle sarebbero abbastanza propizie alla risoluzione dei problemi.

La Bilancia godrà della protezione degli astri

Si preannuncia un fine d’anno ricco di soddisfazioni amorose e addirittura di rinascite per i nati sotto il segno della Bilancia. Fase positiva dovuta alla presenza di Saturno e Giove impegnati nella protezione di questo segno zodiacale. Dopo una fase di tentennamenti primaverili, l’amore potrebbe veramente prendere il largo in questi ultimi 50 giorni dell’anno. Sia nei rapporti stabili che nelle nuove conoscenze.

50 giorni di passione

Protagonista assoluto in campo amoroso di questo fine 2021 potrebbe essere lo Scorpione. Dopo i primi mesi dell’anno turbolenti, ecco il momento giusto. Secondo le stelle, Giove potrebbe difendere e promuovere qualsiasi iniziativa in amore e amicizia. Ma, con un però: attenzione a non sbagliare investimenti legandoli al campo dell’amore. Potrebbe rivelarsi una trappola pericolosa.

E per non dimenticarci i possibili fortunati di fine anno ecco l’articolo di approfondimento per i nostri Lettori.

Approfondimento

Molti hanno dimenticato che questi 4 segni avrebbero fatto fortuna a fine 2021 grazie al potere di Giove