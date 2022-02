Altro che cellulari di ultima generazione perché questi sarebbero da non comprare ed ecco gli smartphone che soddisferebbero il rapporto qualità prezzo secondo un’indagine

Al giorno d’oggi, non vi è persona che non abbia uno smartphone. Con il progresso della tecnologia, infatti, anche gli anziani lo utilizzano, aiutati, nella maggior parte dei casi, dai nipoti. Per non parlare dei bambini che, ormai, preferiscono i dispositivi tecnologici ai giocattoli. Basti pensare al tablet, per esempio. Oppure al cellulare della mamma o del papà.

Il cellulare di ultima generazione ci permette di fare tantissime cose. Dall’accedere, in men che non si dica, ai social network, al fare i selfie. Infatti, nella scelta del migliore smartphone, teniamo conto delle nostre esigenze.

Chi preferisce un cellulare con un’ottima fotocamera, chi un cellulare con la batteria talmente prestazionale che si caricherebbe nel giro di 10 minuti, e così via. Ma lo smartphone ci torna utile anche per conservare documenti importanti e per le varie applicazioni. In questo caso, opteremo per uno con una buona memoria e capienza.

Se stiamo pensando di acquistare un nuovo cellulare, questa guida potrebbe essere utile. Di solito, cerchiamo quali sono gli smartphone da acquistare, ma se invece ci concentrassimo su quelli da evitare?

Altro che cellulari di ultima generazione, perché vedremo che, nonostante siano smartphone, alcuni presentano delle caratteristiche obsolete.

Cellulari Android

I cellulari con sistema operativo Android sono quelli in maggioranza, contrariamente a quelli iOS, tipici degli smartphone Apple. Secondo Altroconsumo, tra i cellulari che sarebbe meglio non comprare, perché peccano di caratteristiche che potrebbero essere importanti in base alle esigenze, vi è il TCL 205.

Infatti, la fotocamera posteriore non sarebbe delle migliori ed, a parità di prezzo, altri modelli della stessa marca sarebbero da preferire. Proseguiamo, sempre riportando i risultati di questa indagine, con il Samsung Galaxy S20 FE. Semplicemente perché la durata della batteria è bassa. Terminiamo con il Wiko Y62, perché il display e la fotocamera sarebbero scadenti e di bassa qualità.

Altro che cellulari di ultima generazione perché questi sarebbero da non comprare ed ecco gli smartphone che soddisferebbero il rapporto qualità prezzo secondo un’indagine

Invece, tra quelli che soddisferebbero il rapporto qualità prezzo, sempre secondo l’indagine, prendendo in considerazione la fascia tra 100 e 300 euro, ci sarebbero:

Oppo A74, a partire da 199 euro;

TCL 20L, a partire da 142 euro;

Samsung Galaxy S10, a partire da 295 euro;

Xiaomi Redmi Note 10S, a partire da 195 euro;

Oneplus Nord N10, a partire da 237 euro;

Realme Narzo 30 5G, a partire da 189 euro;

Motorola Moto G30, a partire da 129 euro.

Chiaramente non sono solo questi. Anche gli smartphone della Apple sono ottimi, salvo alcuni modelli in cui la batteria è poco prestazionale, per il rapporto qualità prezzo.

