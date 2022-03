Ci stiamo avvicinando all’inizio della primavera, stagione in cui le temperature diventano più miti e la natura si sveglia a poco a poco dopo il letargo invernale. I paesaggi imbiancati dalla neve cedono lentamente il posto al verde dei prati e delle cime degli alberi e anche gli animali diventano più attivi. Anche noi ci disponiamo a un risveglio, abbiamo il desiderio e il bisogno di stare più tempo fuori, sotto i raggi del sole, magari stiamo già programmando un viaggio rilassante.

Nel mese di marzo, quindi, approssimandosi la stagione più tiepida, si dovrebbe pensare pure a preparare il giardino al cambiamento. Prima di tutto bisogna pulire il terreno e la zona delle radici delle piante. Basterà togliere le foglie secche, qualche rametto ormai rovinato dalle gelate e le erbacce. Dopo è bene occuparci di eventuali parassiti e di arieggiare il terreno, evitando ristagni umidi che creano funghi e muffe. Fatto ciò, si può anche pensare a seminare qualche nuova pianta.

Conosciamo l’Asparagus plumosus

La prima che si può già seminare a marzo potrebbe essere l’Asparagus plumosus, della famiglia delle Liliaceae. Questa pianta ricorda vagamente la felce, ha steli lunghi e molto ramificati e fogliame leggero che ricorda delle piume, da cui il nome. Il colore è di un bel verde vivo. I semi possono essere interrati in giardino, ma anche in un vaso capiente da tenere in casa. Teme la luce diretta del sole e predilige zone di mezz’ombra.

Seminare a marzo queste 3 piante oltre a calendula e petunia renderà il giardino più colorato e fiorito in primavera

Salvia splendens

Un’altra pianta da seminare prima dell’arrivo della primavera è la Salvia splendens appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Questa pianta cresce bene in giardino ma può adattarsi anche in vaso in appartamento. Vi sono diverse varietà e i colori più diffusi sono il rosso, il bianco e il viola. La Salvia splendens teme le gelate ma rende bene in climi miti, coltivata in zone soleggiate o a mezz’ombra.

Gypsophila

Altra pianta che potrebbe abbellire il giardino è la Gypsophila paniculata, della famiglia delle Caryophillaceae, detta anche Velo da sposa. Il nome deriva dal bianco color gesso dei fitti fiorellini posti sugli steli sottili e lunghi. Se ne trovano, però, anche di colore rosa o rossi. Questa pianta cresce bene in vaso ma è in giardino che può davvero essere apprezzata in tutto il suo splendore.

Seminare a marzo queste 3 piante ci regalerà in primavera un giardino più bello.