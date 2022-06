Non passano inosservati i numerosi annunci di lavoro per questa catena italiana con negozi su tutto il territorio nazionale

Tantissime opportunità lavorative accessibili e per più profili arrivano da un grande catena italiana, nel settore della vendita di prodotti elettronici. Le offerte sono rivolte sia a candidati senza esperienza che a professionisti specializzati. Si dividono in due categorie sulla base della tipologia del luogo di lavoro finale, ossia sede e negozio.

La lista completa delle offerte di Unieuro è disponibile sulla piattaforma ufficiale del brand. Non passano inosservati i numerosi annunci disponibili. Fra i ruoli più richiesti c’è l’addetto vendita, con domanda su Castelfranco Veneto, Trieste, Silea, Varese, Chianocco, Mestre, Savona, Jesolo e moltissime altre località. Per lo stesso profilo sono presenti diversi annunci anche per le categorie protette, secondo l’articolo 1 della Legge 68/69. Non mancano, inoltre, tantissime opportunità di tirocinio, come quelle per aiuto commesso, presenti ad esempio su Mestre, Bologna, Feltre, Genova e Portogruaro.

Non solo Unieuro fra le aziende alla ricerca di personale

Fatto il punto sulle opportunità in negozio disponibili, passiamo a quelle aperte in sede. Sono in tutto 3 i profili per cui è possibile candidarsi, ossia Junior Cyber Security Analyst, impiegato ICR logistica e ERP Treasury IT Specialist. Per maggiori dettagli, consultiamo il sito web di Unieuro, attraverso il quale potremo inviare candidatura comprensiva di curriculum vitae.

Se siamo interessati ad opportunità lavorative accessibili, magari senza particolari requisiti di titolo di studio, ci sono diverse alternative. Fra le aziende promotrici di queste iniziative c’è Ferrovie dello Stato. Ne è un esempio l’annuncio per capo stazione, uno fra i ruoli più ambiti per il Gruppo. La risorsa selezionata sarà incaricata di regolare la circolazione dei treni e di mansioni di tipo gestionale ed amministrativo, nella stazione e non solo. Per candidarsi è necessario avere un’età fra i 18 e i 29 anni, vista l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre, è indispensabile il possesso della patente di guida di tipo B. La grande accessibilità deriva dal titolo di studio richiesto, ossia il diploma di scuola media superiore. La scadenza dell’annuncio è fissata per il 30 giugno 2022.

Per gli amanti del calcio c’è l’offerta di lavoro per steward, pubblicata dalla Juventus Football Club. Il possesso di esperienza pregressa nel ruolo non è indispensabile, così come del diploma di scuola media superiore. Tuttavia, quest’ultimo rientra nei requisiti preferenziali.

