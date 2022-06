Chamois e Chioggia ma anche quest’altra imperdibile meta italiana per vacanze indimenticabili in cui spendere poco

Possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma noi italiani restiamo un popolo di patrioti. Basti vedere come rispondiamo quando succede una calamità naturale nel nostro Paese. Volontari da tutte le Regioni danno la loro disponibilità alla Protezione Civile per poter aiutare i connazionali. Anche per quanto riguarda le vacanze noi italiani siamo spesso patrioti: se possiamo decidiamo di aiutare il nostro Paese scegliendo delle mete italiane. Certo, magari non tutte le famiglie possono permettersi cifre da capogiro per le vacanze, ma ognuno cerca di mettere il suo. Infatti, molti scelgono Chamois e Chioggia ma anche altre imperdibili mete completamente italiane per le proprie vacanze.

Montagna o mare

Anche se in molti non ci crederanno, tra gli italiani ci sono moltissime famiglie che preferiscono la montagna al mare. Magari cercano un’esperienza più rilassante o comunque amano la natura e le passeggiate all’aria fresca. Ebbene, per questi italiani c’è sicuramente un luogo da prendere in considerazione. Parliamo del Comune più alto della valle d’Aosta, Chamois. Ci troviamo a metà della valle del Cervino e a Chamois c’è una caratteristica e una regola che rende unico il borgo. Le automobili sono vietate e per raggiungere il suo centro bisogna prendere la funivia. Si parte da Buisson e si paga un normale biglietto, oppure si può percorrere un facile sentiero che è alla portata di tutti. Da Chamois si possono effettuare tantissime camminate in alta montagna, oppure affittare delle biciclette da montagna per divertirsi facendo sport.

Il turismo di Chioggia è invece più indicato per coloro che amano l’acqua e il mare. La sua laguna ricorda Venezia, ma senza doversi districare tra code chilometriche di turisti anche solo per un caffè. Le sue case colorate e i canali dai nomi evocativi, come Lombardo, San Domenico o Vena, daranno al visitatore quella tranquillità tanto ricercata nei mesi invernali. Tra l’altro, chi riesce a svegliarsi presto la mattina e percorrere il porto di Chioggia, riuscirà ancora a vedere i bragozzi, tipiche barche colorate che sono proprio una caratteristica unica del borgo.

Chamois e Chioggia ma anche quest’altra imperdibile meta italiana per vacanze indimenticabili in cui spendere poco

Infine, sempre per restare al mare ma cambiando di Regione, il pensiero va a Levanto. Borgo perfetto per partire alla scoperta delle cinque terre, è sicuramente una scelta meno cara. Di notevole pregio il suo centro storico e le sue architetture medievali, ma anche la sua offerta gastronomica. La cucina ligure qui si serve con il sorriso e con la tipica ospitalità italiana.

Approfondimento

Risparmiare tanto anche in vacanza si può fare, basta usare il cervello