Tutti hanno in casa almeno un paio di scarpe bianche, le classiche sneakers di tela o di pelle. Sono un classico intramontabile, che non può mancare nel guardaroba di nessuna persona. Possono essere abbinate a qualsiasi tipo di look, che sia casual, smart casual, per uscire, ma anche più chic. Nell’ultimo periodo sono diventate un must per la moda degli adolescenti, ma stanno bene anche in un look più giovanile a 50 o 60 anni.

Essendo bianche, hanno, però, un grande svantaggio: si sporcano molto facilmente. Basta indossarle una sola volta e uscirci per far loro perdere il bianco caratteristico. Eppure, sui social, le influencer più famose sfoggiano continuamente fotografie in cui le loro scarpe restano immacolate, bianche come appena acquistate.

Quale sarà mai il loro segreto: prodotti chimici o rimedi della nonna? Oggi, proveremo a rispondere a questo interrogativo, fornendo alcune interessanti alternative casalinghe per la pulizia delle scarpe bianche, utilizzando non solo lavatrice e bicarbonato. Anzitutto, bisogna fare una grande divisione: le sneakers spesso sono realizzate o in pelle, similpelle, ecopelle o materiali simili; oppure in tela, più estive e fresche. Per capire come pulirle al meglio bisogna fare questa distinzione e quella sul tipo di macchia che le ha sporcate.

Non solo lavatrice e bicarbonato ma questi metodi per pulire sneakers e scarpe bianche ingiallite di pelle e di tela

Spesso, infatti, per togliere una macchia da una scarpa in pelle bianca basta utilizzare una piccola quantità di crema abrasiva, da spalmare con una spugnetta neutra. Anche la gomma pane può fare miracoli. Se la macchia è particolarmente resistente, l’aceto bianco è un altro ottimo alleato. Le salviette umidificate possono essere un rimedio di emergenza se ci si accorge subito del danno, mentre invece per macchie d’olio lo shampoo delicato è particolarmente efficace.

Nel caso in cui oltre alla macchia ci siano anche dei graffi si può utilizzare un prodotto specializzato coprente, che si può acquistare nei negozi specializzati. Per le scarpe di tela, invece, il bicarbonato è perfetto. Basta mescolarlo con un cucchiaio di acqua calda e uno di aceto bianco per creare una perfetta pasta pulente. Con un vecchio spazzolino da denti, quest’ultima si può applicare sulla macchia e strofinare leggermente per pulirla. Dopo qualche ora, la soluzione si seccherà e potrà essere semplicemente spazzata via. Sotto, il tessuto sarà perfettamente pulito.

Stesso modo anche il dentifricio funziona alla grande, basta che sia bianco originale per non sporcare ulteriormente la scarpa. È necessario lasciarlo agire per 10 minuti e poi pulire con un panno di cotone. La scarpa verrà pulita come appena comprata in negozio!

Lettura consigliata

È elegante anche con le sneakers questa gonna midi estiva e facile da abbinare che conquisterà le over 50