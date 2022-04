È uno dei borghi più belli d’Italia, meta ideale per le vacanze di Pasqua e per goderci qualche giornata di sole e tranquillità. È una roccaforte medioevale che si trova nel golfo dell’Asinara ma a pochi chilometri dalla Costa Smeralda, una delle zone turistiche più rinomate della Sardegna. I riti della Settimana Santa sono caratteristici e il pellegrinaggio verso la Basilica di Nostra Signora di Tergu, che si svolge di notte, è un momento di grande emozione. La sera il borgo si illumina e per le vie risuonano preghiere cantate e cori sacri.

Poesia e spettacolo

C’è un borgo vicino al mare, arroccato sulle pendici di un promontorio gigante, che è un gioiello di rara bellezza e si chiama Castelsardo. Si affaccia sul mare che unisce il golfo dell’Asinara e l’arcipelago della Maddalena, tra spiagge bianche e vegetazione selvatica ricca di essenze benefiche. Le escursioni ai siti megalitici e nuragici sono tantissime. Le domus de janas o la Roccia dell’Elefante sono tra i siti più visitati e fotografati. A colpire maggiormente i visitatori è la bellezza della storia, ma anche il paesaggio che fa da sfondo. Le calette non si contano e il mare è sempre meraviglioso, ideale per godersi giornate di autentico relax.

Quando si sale e si entra nel borgo, è possibile mangiare in uno dei tanti ristoranti che troviamo vicino alle mura. Si respira, alla sera, un’atmosfera magica in cui le ricchezze storiche, che il borgo ha custodito, si mescolano agli aromi della macchia mediterranea. Godersi il tramonto ammirando le bellezze del posto è un’esperienza unica. La Concattedrale di Sant’Antonio Abate e il paesaggio fino alla Torre costiera di Frigiano possono essere osservati da punti strategici spettacolari. Uno di questi è il Castello dei Doria. L’abbazia di Tergu è un fiore all’occhiello del periodo romanico-pisano dell’intera Sardegna.

C’è un borgo vicino alla Costa Smeralda che si raggiunge con 5 euro per vacanze low cost con relax, mare pazzesco e tramonti da sogno

Nonostante si trovi in una zona privilegiata e turistica, Castelsardo rimane una meta low cost. È possibile trovare voli che collegano diversi aeroporti italiani a Olbia a 5 euro e sistemazioni nel borgo a prezzi vantaggiosi. Da Venezia, Napoli, Verona e Brindisi, i collegamenti sono garantiti a prezzi incredibili. A 500 metri dal mare possiamo trovare sistemazioni per la famiglia anche a 50 euro e questa possibilità non è da sottovalutare. Il denaro risparmiato ci permette di vivere un’avventura culinaria sicuramente indimenticabile. Un piatto tipico nei ristoranti di Castelsardo è infatti l’aragosta alla castellanese, condita con la speciale salsa ottenuta dalle uova di aragosta. Mangiarla su una terrazza che affaccia sul golfo dell’Asinara è un’esperienza davvero imperdibile. Altre specialità sono gli astici, i sanpietrini e soprattutto la pasta con i ricci. Non dimentichiamoci di accompagnare pranzi e cene con l’ottimo vermentino tipico di queste terre.

