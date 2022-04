Natura incontaminata e mare cristallino non sono le uniche caratteristiche delle mete turistiche che si trovano nell’arcipelago delle Pelagie. Quest’isola con le case coloratissime è tra le più fotografate del Mediterraneo eppure, oltre alla curiosità, è anche la varietà di cose che si possono fare a colpire maggiormente. Il clima mite tutto l’anno la rende un rifugio ideale per fuggire dai ritmi frenetici della vita di tutti i giorni e godersi un po’ di relax e tranquillità. Si tratta di Linosa che si può raggiungere tramite aliscafo dall’isola di Lampedusa oppure con il traghetto da Porto Empedocle, se vogliamo visitare anche la provincia di Agrigento.

Attività e riposo

Il modo migliore per alloggiare a Linosa è prenotare una casa indipendente per godere della tranquillità che l’isola garantisce. Scooter e bici sono comodi per girare e scoprire i numerosi sentieri in cui inoltrarci all’interno della natura incontaminata presente in ogni punto. Monte Vulcano, Monte Rosso e Monte Nero sono crateri vulcanici spenti da millenni e possono essere visitati anche attraverso l’aiuto delle guide. L’escursione in barca presso il sito della Berta Maggiore ci permette di fare immersioni incredibili. Si tratta di una delle attività più richieste nell’isola, che ha fondali frastagliati e ricchissimi di vegetazione sottomarina. La “Secchitella” è una parete che scende da una parte per 65 metri e dall’altra per 28. Per gli amanti del Diving è uno dei posti imperdibili nel Mediterraneo. Nell’isola sono presenti numerosi corsi e le organizzazioni per le escursioni subacquee sono molto professionali.

Quest’isola con le case coloratissime nel Mediterraneo tra Lampedusa e la Sicilia è una meta perfetta per vacanze al mare tutto l’anno

La spiaggia più conosciuta è Cala Pozzolana di Ponente, molto tranquilla e ben posizionata. Ha la sabbia scura perché si trova alle pendici del Monte Nero. Verso la parte nord dell’isola si trovano anche le Piscine, pozze naturali in cui fare il bagno in sicurezza nonostante le onde che si infrangono sulle scogliere. Oltre a fotografare il centro caratteristico per via delle case colorate, i turisti amano fotografare anche i Faraglioni di roccia vulcanica che sono tra le attrazioni naturali più ammirate. Tramite le escursioni in barca si può visitare gran parte della riserva marina, in cui praticare anche la pesca sportiva. Una presenza affascinante che popola l’isola è quella della tartaruga marina denominata “Careta Careta”, che depone le uova a Cala Pozzolana nei mesi di luglio e agosto.

Le tartarughe possono essere viste da vicino nel centro di recupero, che è fondamentale per la loro cura. Quando si incagliano nelle reti dei pescatori è necessario riportarle al loro habitat naturale. La pesca è una della attività principali a Linosa. Ma oltre ai prodotti ittici che sono di altissimo livello, una prelibatezza che dobbiamo assolutamente assaggiare è la lenticchia. A Linosa ha un gusto molto particolare perché coltivata nelle fertili terre di natura vulcanica.

