L’arrivo della bella stagione porta principalmente a due grandi problemi. Il primo è il calore che spesso miete vittime fra gli anziani e crea problemi a persone con determinate patologie. Il secondo invece sono le zanzare, ospiti petulanti delle nostre case. Queste infatti sono sempre in agguato dentro e fuori i nostri spazi domestici e mordono le persone, riempendole sempre di pustole pruriginose. Per allontanarle però sono presenti moltissimi modi e uno dei più efficaci è l’impiego di questo strumento molto tecnologico. Oggi ne illustriamo i pregi e i difetti. È infatti facile catturare le zanzare ed evitare fastidiose punture se si installa in giardino o vicino a casa questo oggetto molto particolare. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e quali sono i suoi prezzi.

Quali sono i metodi più in voga per allontanarle

Quando si tratta di questi insetti uno dei metodi più comuni per tenerle alla larga è utilizzare il flit. Ci sono però tanti rimedi che non risultano così invasivi e che sono totalmente naturali. La maggior parte delle volte basta infatti giocare sull’odore. Infatti ciò che gli esseri umani trovano gradevole all’olfatto è spesso molto fastidioso per gli animali. Questo è il caso di lavanda, eucalipto e citronella. Infatti basta coltivarli sul balcone o utilizzare i loro oli essenziali per non avere più questo genere di fastidio. Anche la polvere di caffè è un buon alleato in questo caso: versandola sul terriccio delle piante abbinata ad altri ingredienti non solo aiuta a fertilizzare, ma anche per questo scopo.

Catturare le zanzare ed evitare le fastidiose punture è possibile con questa trappola per insetti tecnologica che protegge casa e giardino

Però esistono molti macchinari che possono del tutto eliminare la loro presenza. Ad esempio è in commercio un dispositivo che le intrappola al loro interno. Per attrarle usa un meccanismo molto semplice: mima il respiro umano. Le zanzare infatti sono attratte dall’anidride carbonica da noi prodotta, dal calore della nostra pelle e hanno anche dei gusti precisi quando si tratta di sangue. Sono infatti attirate dallo zero positivo, che considerano il gruppo più “appetitoso” di tutti. Quindi grazie a questo escamotage le zanzare si appoggiano sulla macchina e vengono risucchiate al suo interno. Il costo di questo dispositivo è sicuramente importante ma può essere un buon investimento se distribuito lungo gli anni successivi.

