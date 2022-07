Il bulgur, in italiano “grano spezzato”, è uno dei cereali più diffusi nel Medio Oriente. Oltre ad avere una preparazione veramente semplice e sbrigativa, presenterebbe anche delle proprietà benefiche per l’organismo. È un cereale a base di grano, è parzialmente cotto e, proprio per questo, può essere preparato in maniera rapida.

Contiene un elevato contenuto in vitamine, minerali e fibre. Una porzione in media di 100 g presenta ottimi valori nutrizionali, così suddivisi:

a) 8 g di fibre;

b) 6 g di proteine;

c) 34 g di carboidrati;

d) 0 g di grassi.

Fornisce circa a 342 kcal ed è ricco di manganese, potassio, magnesio e ferro. È anche fonte di vitamina A.

A primo impatto potrebbe ricordare il cous cous, ma i chicchi del bulgur sono più grandi. Essendo un alimento contenente grano, non potrà essere consumato da chi è intollerante al glutine o chi ne è sensibile.

È un alimento di origine vegetale, quindi, non contiene colesterolo, adatto per chi dovrà ridurre il contenuto di alimenti ipercolesterolemici per problemi legati alla salute.

Soffermiamoci più da vicino su quali sarebbero i benefici del bulgur.

Non solo la quinoa ma anche questo cereale avrebbe delle proprietà nutrizionali ottime ed inoltre consigli su come cucinarlo insieme alle verdure

Visto il suo contenuto in fibre potrebbe essere ottimo per:

a) mantenere i livelli di colesterolo;

b) aumentare il senso di sazietà, prevenendo i chili di troppo;

c) eliminare le tossine;

d) abbassare i livelli di glucosio, ottimo quindi per chi soffre di diabete;

e) regolare l’intestino pigro.

Abbiamo detto che è un cereale ricco di potassio. Quindi favorirebbe la circolazione, il funzionamento del cuore e soprattutto rafforzerebbe ossa e muscoli.

Usi e come cucinarlo

Il bulgur potrebbe essere un’ottima alternativa al riso o alla pasta quando si vuole preparare un’insalatona. Può essere utilizzato sia per creare primi, che secondi piatti. È consigliato unirlo alle verdure come peperoni, pomodori oppure a legumi quali ceci, fagioli, ecc.

La modalità di cottura sarà simile a quella del cous cous. Bisogna semplicemente versare la quantità di bulgur che ci serve all’interno di un pentolino e versare dell’acqua, fino al doppio della quantità del cereale. Si mescola di tanto in tanto e si aspetta fin quando l’acqua non sarà del tutto assorbita.

In realtà si potrebbe cucinare anche con il metodo tradizionale della pasta: si mette a bollire l’acqua e si aspettano 10 minuti.

Per restare in forma mangiando una fresca insalata si potrebbe usare non solo la quinoa ma anche questo cereale avrebbe delle caratteristiche ottime per la nostra salute.

Lettura consigliata

Per alleviare il fastidio delle gambe gonfie negli anziani e non solo sembrerebbero essere questi gli alimenti consigliati e quelli da evitare