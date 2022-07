Le vacanze rappresentano un momento di spensieratezza e serenità durante il quale allontanare tutti i problemi. È proprio durante questo periodo, infatti, che dovremmo assolutamente staccare la spina e dimenticare le preoccupazioni della quotidianità. E non c’è modo migliore di fare ciò se non scegliendo dei posti rilassanti che non ci facciano spendere troppi soldi. E, in questo caso, c’è un Paese su cui dovremmo assolutamente puntare che potrebbe soddisfare tutte le nostre esigenze. Stiamo parlando della meravigliosa e incantevole Albania.

L’Albania potrebbe conquistarci in un attimo con le sue bellezze e specialmente con l’incantevole e unica Orikum

L’Albania è un Paese dalle meraviglie nascoste, che vanno ricercate e scovate con grandissima attenzione. Ci sono diversi luoghi, infatti, che potrebbero attirare la nostra attenzione e che, soprattutto, sono accessibili a livello economico. Basti pensare a Korça, un luogo davvero incantevole che potrebbe ospitarci durante quest’estate. Oppure, potremmo puntare sulla splendida Orikum, una meraviglia conosciuta soprattutto per il delizioso cibo a chilometro zero e per le spiagge maestose pronte ad accoglierci. Famosa per i paesaggi mozzafiato e per le bellezze che le ruotano attorno, questa potrebbe essere la meta ideale per molti di noi.

Case da 25 euro a notte e spaghetti allo scoglio da sogno in questa località meravigliosa che aspetta solo noi

Orikum è il posto giusto se cerchiamo relax e tranquillità. Infatti, il posto è famoso per i tramonti mozzafiato che si possono osservare durante le passeggiate serali. E, soprattutto, è conosciuto per le cene strepitose con il pesce locale, noto per lo squisito sapore. Orikum è particolare perché presenta un paesaggio davvero incantevole. Da un lato, infatti, incontriamo le lunghe coste che abbracciano la costa. Dall’altro, invece, c’è la baia di Valona, una laguna contornata da un verde smeraldo acceso. Le spiagge di Orikum, poi, per lo più fatte di ciottoli e caratterizzate da un mare cristallino, ci faranno innamorare.

Da visitare assolutamente la penisola di Karaburun, Dhermi, che si trova molto vicino ad Orikum, servendosi di un’automobile e Radhime, direttamente sulla costa. Dunque, ora sappiamo che a Orikum, in Albania, potremmo trovare case da 25 euro a notte ciascuno e cibo da favola. Questo luogo è pronto ad offrirci delle meraviglie davvero incredibili a costi decisamente ridotti. Perciò, se non eravamo sicuri della meta da scegliere e stavamo cercando un viaggio last minute, questo potrebbe fare al caso nostro.

