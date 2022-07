Mare turchese e panorama arcobaleno in queste mete italiane elette come migliori del 2022 ed ecco gli hotel dove alloggiare secondo un’indagine

Partire per esplorare angoli di paradiso, mangiare i piatti tipici del luogo, adattarsi alle tradizioni crea un’esperienza unica e formativa. Si parte per staccare la spina dalla routine, per rilassarsi e mandare via tutto lo stress, ma anche per visitare posti sconosciuti, che rimarranno impressi nel cuore.

Se volessimo andare all’estero, Budapest è una città economica e tra le più belle d’Europa che potremmo visitare. Se volessimo rimanere in Italia, invece, vi è una città in particolare che tutti amano, perché considerata tra le più affascinanti.

Sarà la solarità e l’accoglienza della gente, saranno i luoghi romantici o le tradizioni, ma Napoli è Napoli. Ecco, secondo TripAdvisor, la città partenopea è stata eletta come Best Choice of Travellers del 2022, e non è l’unica città campana.

Due perle in Campania

Potremo trovare mare turchese e panorama arcobaleno in queste mete italiane che hanno ricevuto il premio come migliori scelte dai turisti. Positano è un borgo incantevole, che fa parte della Costiera Amalfitana. Il panorama che si apre, una volta giunti, è talmente bello che non vi sono parole per descriverlo.

Case a strapiombo sul mare tutte colorate, come se rappresentassero un arcobaleno, fanno da sfondo a piccoli vialetti in cui perdersi. Profumo di limoni e di mare, Positano si dovrebbe visitare almeno una volta nella vita. Così come Napoli.

Su TripAdvisor, nella sezione dedicata al turismo italiano, le prime città che compaiono, in quanto indicate dai turisti come le migliori del 2022, sono proprio Napoli e Positano. Tuttavia le preferenze dei turisti non si limitano solo a queste. Infatti la piattaforma dà la possibilità di vedere anche quali hotel abbiano ricevuto il premio Best Travellers’ Choice 2022.

Per quanto riguarda la città di Napoli, i turisti avrebbero votato per La Ciliegina Lifestyle Hotel, situato in Via Imbriani 30, a Piazza Municipio. Tuttavia non è l’unico ad aver ricevuto il premio. Infatti, secondo le indicazioni dei turisti, anche il Napoli Tree, in Via Chiatamone 6, al Lungomare Caracciolo, ha ricevuto delle ottime recensioni.

Per quanto riguarda, invece, Positano, TripAdvisor suggerisce che il San Pietro di Positano, situato in Via Laurito 2, sia stato premiato come Best of the Best. Il Positano Art Hotel Pasitea, in Via Pasitea 207, ha invece ricevuto il Best Travellers’ Choice 2022.

Chiaramente vi sono un’infinità di hotel, case vacanze e di bed and breakfast, anche tra quelli che hanno ricevuto il premio dai turisti per TripAdvisor. Rechiamoci sul sito per vedere i migliori, secondo le nostre preferenze ed esigenze.

