Ci sono delle iniziative davvero interessanti in giro per il mondo che potrebbero attirare la nostra attenzione. Infatti, negli ultimi anni alcuni progetti proposti da diversi governi, hanno attratto diversi cittadini da tutto il mondo. Per esempio, in questo articolo, avevamo spiegato in modo dettagliato il progetto delle case a 1 euro di cui si è parlato abbondantemente negli ultimi mesi. E oggi vogliamo presentarne un altro molto simile e davvero interessante. Vediamo di cosa si tratta.

Sembra impossibile ma in questo posto possiamo comprare casa per meno di 400 euro

Ci sono luoghi nel globo meravigliosi, a volte lontanissimi da casa nostra, dove molti di noi hanno sempre sognato di vivere. Uno di questi è sicuramente il Giappone. Pensiamo per un attimo ai ciliegi in fiore, alle case in legno con due piani, ai piatti tipici e ai dipinti meravigliosi sui vasi. Tutto questo non può che catturare la nostra attenzione e far leva sulla nostra fantasia. Molti, magari, hanno pensato una volta della vita di tentare la svolta e trasferirsi in questo Paese meraviglioso. Ma forse non ne avevano il coraggio. E oggi questa spinta potrebbe venire dal progetto portato avanti dalla città di Nagano.

Nagano offre case a prezzi stracciati per la ripopolazione

Nagano cerca di combattere lo spopolamento. I giovani, infatti, hanno lasciato le città più piccole e sono corsi verso altri orizzonti, magari all’apparenza più affascinanti. E il comune si è dato da fare e ha portato avanti una proposta davvero interessante. Infatti, alcune case di questa provincia vicina a Tokyo sono ormai abbandonate. Il governo ha quindi deciso di offrirle per meno di 400 euro, con dei fondi anche per chi volesse ristrutturare le abitazioni ormai troppo vecchie. Insomma, ora lo sappiamo. Sembra impossibile ma in questo posto possiamo comprare casa per meno di 400 euro. Forse qualcuno di noi vorrà tentare la sorte. Basterà informarsi sui documenti e i requisiti necessari e capire se questa è davvero la nostra strada.