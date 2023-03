Case al mare o in montagna a meno di 50.000 euro: ecco cosa devi assolutamente sapere

Se abbiamo da sempre desiderato una seconda casa al mare o in montagna, questo potrebbe essere il momento giusto per trovare una buona occasione d’investimento. Tuttavia, non sempre è un buon affare! Ecco allora cosa valutare prima di investire in un immobile a buon mercato.

L’aumento dei prezzi oltre a mettere in difficoltà tantissime famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, sta intaccando anche i nostri risparmi. Infatti l’inflazione oltre a far aumentare il prezzo di beni e servizi anche di prima necessità, fa diminuire il valore dei soldi. Se un bene prima si acquistava ad esempio con 1.000 euro, adesso ne occorrono molti di più. Chi pertanto tiene i soldi fermi in banca o alla posta, farebbe bene a fare due conti. Infatti i nostri risparmi inevitabilmente diminuiranno a causa non solo della perdita di valore ma anche degli inevitabili costi necessari per la tenuta del conto. Ecco perché sarebbe opportuno valutare qualche forma di investimento, facendosi ovviamente consigliare da un professionista esperto. In un periodo di crisi economica come questo chi ha da parte un bel gruzzoletto potrebbe trovare anche qualche offerta allettante. Se il nostro sogno è da sempre quello di avere una casa al mare o in montagna pertanto questo potrebbe essere il momento giusto per investire. Ad esempio a Martina Franca, in Puglia, si possono trovare in vendita anche a meno di 60.000 euro tipiche abitazioni pugliesi a forma di trullo.

Case al mare o in montagna, cosa sapere per non sbagliare

Acquistare una casa al mare o in montagna pertanto potrebbe essere una scelta ottima per chi desidera fare un investimento immobiliare o una seconda casa. Tuttavia è fondamentale non lasciarsi abbagliare dal prezzo che talvolta potrebbe essere conveniente solo apparentemente. Scelte affrettate potrebbero rivelarsi pessime e ciò che pensavamo potesse portarci un guadagno o realizzare un desiderio, può diventare un incubo. Pertanto prima di farsi prendere dall’entusiasmo, ecco cosa sapere se vuoi acquistare case al mare o in montagna ad un prezzo “troppo” vantaggioso. Per prima cosa, se stiamo acquistando casa per metterla a reddito, sarà fondamentale assicurarsi della potenzialità della posizione. Sarà pertanto opportuno trovare una località o una posizione che faccia aumentare il valore dell’immobile. Quindi se acquistiamo una casa in una località di mare, badiamo bene che sia vicina alle spiagge o ai servizi turistici. Se invece l’immobile da acquistare è in montagna, assicuriamoci che sia vicina a piste da sci o a sentieri per escursioni. In tal modo, la nostra seconda casa potrà essere locata per una gran parte dell’anno e fornire così anche un buon ritorno economico.

Non dimenticare anche questi aspetti non meno importanti!

Un altro fattore fondamentale è quello di carattere economico. Ciò che dovremo sborsare per l’acquisto della seconda casa non si esaurisce purtroppo col pagamento del prezzo. Oltre alle imposte da pagare per l’acquisto, non dimentichiamo IMU e TARI che ci toccherà versare periodicamente! A queste poi vanno aggiunte le eventuali spese di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria necessarie per il buon utilizzo della casa. Se ad esempio decidiamo di acquistare una casa in montagna, si dovrà essere pronti a gestire la neve. Pertanto, se decidiamo di acquistare una seconda casa, sarà opportuno un piano finanziario solido che ci consenta di gestire al meglio spese ordinarie e imprevisti.