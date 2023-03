Coriandoli di Carnevale avanzati? Aspetta a buttarli via, guarda quante belle cose ci puoi fare!

Carnevale è ormai concluso ma, sicuramente, in molti avranno ancora qualche pacco di coriandoli che gira per casa. Vediamo insieme come utilizzarli per realizzare bellissime creazioni decorative e molto altro!

Il calendario è un susseguirsi di festività. Ormai ci siamo lasciati alle spalle anche Carnevale e siamo già in Quaresima, in attesa della Pasqua. Ogni festività è caratterizzata da riti, cibi e tradizioni. Fin dai tempi antichi, a Carnevale è lecito fare scherzi. Inoltre, grandi e piccoli si travestono. Nelle giornate clou del Carnevale, in tutte le città si festeggia, tra allegre maschere e festosi carri allegorici, con coloratissime stelle filanti e coriandoli che ci piovono addosso.

A festa finita, gli “strumenti del mestiere” si ripongono in un angolo dell’armadio o in cantina in attesa del prossimo anno, esattamente come il 6 gennaio si è soliti fare con presepe ed albero di Natale. Di certo, costumi carnevaleschi e i vari accessori per il travestimento possono andar bene anche l’anno prossimo. Ma che fare se abbiamo ancora qualche sacchetto di coriandoli o qualche tubo di stelle filanti? Riciclo è la parola d’ordine. Del resto, possiamo riciclare praticamente di tutto, dalle spugnette dei piatti finanche le lampadine ormai esaurite!

Coriandoli di Carnevale avanzati? Ecco alcune idee decorative

Per loro natura, i coriandoli sono minuscoli pezzetti di carta colorata. Mettono allegria solo a vederli. Possiamo quindi realizzare un oggetto decorativo per riempire di allegria un angolo della casa. Basterà ad esempio prendere un vaso trasparente e riempirlo con i nostri coloratissimi coriandoli. Sarà di sicuro effetto posizionato su un mobile totalmente bianco.

Sempre a scopo decorativo, possiamo prendere una cornice con bordo semplice, ricoprirlo con i coriandoli e fissare il tutto con una soluzione composta da acqua e colla vinilica. Con la stessa tecnica, possiamo poi realizzare dei coloratissimi bijoux personalizzati. Basta prendere una base tonda o di altra forma e della dimensione preferita, ricoprirla con i coriandoli e fissarli come spiegato prima. Ed ecco pronti degli originalissimi orecchini o un bel ciondolo da appendere ad una collana, lunga o corta.

In caso di coriandoli monocolore, possiamo creare un bel disegno/quadro, da appendere poi ad una parete di casa. Lo stile che più si presta per questa tecnica artistica è sicuramente quello astratto e stilizzato.

Altre fantasiose idee

Come già detto, i coriandoli mettono allegria. Hai ancora dei coriandoli di Carnevale avanzati? Tienili da parte e ricordati di riprenderli in occasione di una festa di compleanno o un qualsiasi altro evento per festeggiare qualche ricorrenza.

Li potrai ad esempio utilizzare per riempire dei palloncini da far scoppiare al momento più adatto sopra la testa del festeggiato! Pranzo o cena con ospiti in vista? Utilizza i coriandoli per fare dei simpatici segnaposto. In questo caso, ti basterà prendere il cartone di un rotolo di carta igienica e riempirlo con tanti coriandoli. Dopodiché, confezionare il tutto con della carta colorata e chiudere come una caramella!