Pessimo inizio mese per il settore delle utilities che ha chiuso in forte ribasso, -2,25%, risultando essere il peggiore del Ftse Mib. Questa debolezza, però, non è una novità. È da settimane, infatti, che il settore stenta. Basti pensare che da inizio anno guadagna solo il 2,5% a fronte di un Ftse Mib che guadagna il 15,2% ed è ancora il migliore indice a livello mondiale da inizio anno. Le 3 big del settore utilities, ENEL, SNAM e Terna, dove sono dirette? È questa la domanda che si stanno ponendo molti investitori vedendo le pessime performance di titoli che hanno sempre offerto soddisfazioni ai propri azionisti. Non fosse altro per il rendimento del dividendo che è sempre stato molto sostenuto.

Le 3 big del settore utilities, ENEL, SNAM e Terna, dove sono dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 1 marzo a quota 5,20 €, in ribasso del 2,20% rispetto alla chiusura precedente.

Come scriviamo da mesi le azioni ENEL stanno attraversando un periodo di debolezza molto accentuato che ha anche penalizzato l’intero settore delle utilities. Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista, ma una svolta potrebbe essere vicina.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono vicine a un importante supporto, 5,168 €, la cui tenuta potrebbe fare scattare il titolo al rialzo. In caso contrario ENEL potrebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Il titolo SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 1 marzo a quota 4,569 €, in ribasso dell’1,66% rispetto alla seduta precedente.

Per SNAM la svolta potrebbe non essere vicinissima come per ENEL. Tuttavia anche in questo caso c’è un supporto, 4,49 €, che potrebbe fare da spartiacque tra la continuazione del ribasso e una ripresa del rialzo.

Il titolo TERNA (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 1 marzo a quota 6,964 €, in ribasso del 2,30% rispetto alla seduta precedente.

Vale lo stesso discusso fatto per SNAM. In questo caso il supporto chiave passa per area 6,918 €.

