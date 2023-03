A un’ora da Milano, case con vista lago a partire da 69.000 € in questa meravigliosa località turistica

Comprare casa in una località turistica non molto distante dalle grandi città può essere una scelta vincente. Sia per avere una seconda casa da raggiungere facilmente nel fine settimana, sia per trasferirsi stabilmente ma con la possibilità di spostarsi con rapidità verso i grandi centri. Andare a vivere in un luogo bellissimo, con un microclima eccezionale, potrebbe essere davvero una svolta.

A un’ora da Milano, sul Lago Maggiore, potremmo comprare casa a Stresa. Non è una scelta fatta a caso. La cittadina è uno dei migliori posti in cui vivere in Italia, secondo l’analisi del noto portale turistico Travel + Leisure. È il luogo ideale in cui trascorrere le giornate senza stress, immersi in un contesto naturalistico paradisiaco tra il lago e le montagne. Un posto in cui comprare casa potrebbe diventare un vero affare.

Perché vivere a Stresa

La chiamano la perla del Lago Maggiore per i panorami mozzafiato e il microclima eccezionale. Stresa è una cittadina con meno di 5.000 abitanti sulla sponda piemontese del lago. Località turistica molto frequentata non solo da italiani ma anche da stranieri, è situata proprio di fronte alle isole Borromee. Conserva uno stile elegante e sofisticato ma si apre alla modernità con locali alla moda e una vita notturna molto vivace.

Travel + Leisure, nel considerarla come una delle località ideali in cui comprare casa, ne elenca i pregi tra cui la vicinanza alle grandi città. Solo un’ora da Milano, un’ora e mezza da Torino, meno di un’ora da Varese, poco più di un’ora da Lugano.

A un’ora da Milano, case sul lago in splendida posizione panoramica

I prezzi delle case a Stresa sono in continuo aumento e il mercato è in crescita. Eppure, se ci si sposta un po’ dal centro o si approfitta di occasioni particolari come una vendita all’asta o un immobile da ristrutturare, c’è ancora la possibilità di fare un buon affare.

Facciamo qualche esempio. Alla periferia di Stresa, in una zona residenziale molto tranquilla con vista lago, è in vendita una porzione di villa bifamiliare a 69.000 €, con caminetto nella zona giorno e giardino esterno. Se poi non si ha bisogno di molto spazio ma si vuole godere di una splendida posizione panoramica, si può prendere in considerazione un monolocale con vista sulle isole Borromee. Costa 85.000 € ma è inserito in un contesto residenziale signorile e dispone di un giardino comune. Interessante anche un elegante bilocale a pochi passi dal lungolago. Costa 88.000 €.

Soluzioni più convenienti

È possibile trovare a Stresa, a un’ora da Milano, case anche a prezzo più basso che però necessitano di ristrutturazione. In questo caso, prima dell’acquisto, è opportuno rivolgersi a un tecnico per una valutazione della spesa da affrontare ed evitare un costo finale eccessivo. Ci sono diversi immobili, casali e piccoli appartamenti a meno di 70.000 € anche in buona posizione che necessitano però di interventi di ristrutturazione. In alcuni casi si tratta di interventi di lieve entità, ma la valutazione va fatta caso per caso.

Infine ci sono le case vendute nelle aste immobiliari che possono rivelarsi un affare. Anche in questi casi ci sono attente valutazioni da fare, ma alla fine si può risparmiare davvero tanto. Un esempio. È in vendita all’asta un villino di 176 mq a 52.500 €.

(n.d.r. Tutte le offerte sono presenti sui siti di compravendita immobiliare che operano nelle zone citate)