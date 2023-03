Mediobanca, Telecom Italia ed ENI affondano mentre il Ftse Mib prende fiato: le attese per le prossime sedute

ENI, Mediobanca e Telecom non riescono a riprendersi in una giornata di sereno a Piazza Affari - proiezionidiborsa.it

Fa sempre riflettere quando si assiste a brutte performance di titoli azionari importanti quando il mercato azionario viaggia al rialzo. Ad esempio, al termine della seduta del 16 marzo Mediobanca, Telecom Italia ed ENI affondano mentre il Ftse Mib prende fiato. Quali implicazioni potrebbe avere questo comportamento? Intuirlo in anticipo potrebbe essere molto importante anche per chi non è direttamente investito su queste azioni. I tre titoli in questione, infatti, sono molto importanti tra le Blue Chip, ENI in particolare, e potrebbero condizionarne l’andamento.

Il ribasso di ENI è giunto al capolinea?

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 16 marzo a quota 12,162 €, in ribasso dell’1,20% rispetto alla seduta precedente.

La discesa del titolo potrebbe essere al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione ribassista che passa per area 12,14 €. Le probabilità che si possa invertire al rialzo la tendenza in corso, quindi, è molto elevata. Una prima conferma in tal senso si potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 12,5 €.

La tenuta dei supporti potrebbe favorire la ripartenza di Mediobanca

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 16 marzo a quota 8,956 €, in ribasso dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, le quotazioni di Mediobanca hanno raggiunto un supporto importante in area 8,80 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire la ripresa del rialzo. In caso contrario il titolo potrebbe accelerare verso il supporto successivo in area 8,11 €.

Secondo i grafici solo la speculazione riguardo la vendita della rete potrebbe spingere al rialzo le quotazioni di Telecom Italia

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 3 marzo in rialzo dell’1,18% rispetto alla seduta precedente a quota 0,3090 €.

Come abbiamo avuto già modo di scrivere in altri articoli, dal futuro della rete dipenderà quello di Telecom Italia. Al momento l’impostazione è ribassista e la discesa potrebbe continuare anche nelle prossime sedute. Il prossimo supporto importante passa per area 0,2782 €. Viceversa, il recupero di area 0,3033 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Mediobanca, Telecom Italia ed ENI affondano mentre il Ftse Mib prende fiato: quale titolo preferire?

Dall’analisi dei grafici precedenti è abbastanza chiaro che mentre ENI e Mediobanca si trovano a contatto con supporti importanti che potrebbero fare sentire il loro effetto, Telecom Italia potrebbe continuare a scendere.