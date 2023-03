Ti pagano e ti danno vitto e alloggio per raccogliere fiori ed erbe officinali, curare un orto e mantenere a bada dei cani. Non ci credi?

Desideri dare una svolta alla tua vita? Vuoi viaggiare in Europa? Adori fiori e giardini? Prosegui nella lettura e potresti trovare un’ottima opportunità. Ti pagano e ti danno vitto e alloggio per raccogliere fiori ed erbe officinali, curare un orto e mantenere a bada dei cani. Vediamo di cosa si tratta.

Workaway è un portale internazionale per l’incontro fra lavoratori e host ossia datori di lavoro che offrono anche alloggio. Ci sono diverse opportunità di lavorare all’estero con scambi culturali come volontari ma anche con retribuzione. Attraverso il motore di ricerca del portale si può selezionare il Paese degli host. In Lussemburgo, ad esempio, c’è una buona occasione per tutti colori che amano la natura.

Ad Hobscheid, in Lussemburgo, un’azienda agricola si propone di ospitare lavoratori per cogliere erbe officinali e fiori recisi. L’host è garantito con i voti e le recensioni dei medesimi lavoratori che hanno già fatto questa esperienza. In questo caso si va a ricoprire una posizione retribuita. Questo significa che il datore corrisponderà almeno la paga oraria minima standard per il proprio Paese oltre a vitto ed alloggio. In questo caso la coppia di titolari del vivaio offre alloggio con bagno privato a 3 lavoratori nella loro abitazione.

Il soggiorno minimo dura un mese ma questo host è molto richiesto pertanto i primi mesi liberi sono settembre ed ottobre. Il lavoratore potrà imparare la lingua inglese e tutto ciò che riguarda la coltivazione dei fiori. Da notare che il Lussemburgo ha il trasporto pubblico gratuito e si può viaggiare alla scoperta delle bellezze del Paese durante i giorni liberi. Ci sono però anche dei requisiti posti dall’host. Per prima cosa occorre un minimo di prestanza fisica perché si dovrà anche procedere a potare e diserbare ed inoltre bisogna non essere fumatori. Vediamo di seguito anche altre opportunità.

Vuoi visitare la Nuova Zelanda? Ecco un’ottima opportunità

Nella città di Christchurch, un’azienda orticole cerca una coppia di lavoratori per dare una mano nel mantenere il proprio orto biologico. Non è prevista una retribuzione ma viene garantito vitto e alloggio. Non si cucina carne però. Si lavorerá per 5 giorni a settimana, 5 ore al giorno. In questo caso è richiesta la conoscenza dell’inglese colloquiale. In più nei due giorni liberi si potrà esplorare la Nuova Zelanda tramite l’efficiente rete di trasporti pubblici.

Adori i cani? Parti subito per prenderti cura dei cani da slitta in Alaska

Se i cani sono la tua passione sempre sul portale Workaway si trova un host che cerca lavoratori per badare ai cani da sleddog. Anche in questo caso il datore ha ricevuto una valutazione 100% positiva da chi ha già vissuto questa esperienza. Va però detto che per lavorare negli Stati Uniti bisogna procurarsi un visto. L’esperienza in questo caso prevede vitto ed alloggio ma non una retribuzione. Oltre ad uno scambio linguistico, c’è l’opportunità di imparare tutto sui cani da slitta e le imbracature nel paesaggio selvaggio dell’Alaska. Le ore lavorative saranno 3 o 4 giornaliere per 5 giorni a settimana.

Se vuoi cogliere fiori ed erbe officinali venendo parato o prenderti cura di cani da slitta, questo non è un sogno ma una reale opportunità.