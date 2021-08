Quando torniamo dalle vacanze abbiamo essenzialmente due necessita. La prima è ritrovare la nostra routine professionale, che tra casa e lavoro ci accompagnerà almeno fino a Natale. La seconda è proprio quella di vivere in una casa pulita, ordinata e accogliente. Il lockdown ce l’ha insegnato: pensare alla casa è un atto d’amore che compiamo prima di tutto verso noi stessi.

Passate le ferie dobbiamo quindi concentrarci sulla pulizia della casa, o quantomeno su una riordinazione generale degli spazi. Certo, a prima vista questa nostra missione può prenderci tanto tempo. Se però sappiamo come ottimizzare i tempi, avremo una casa pulita e anche del tempo libero per fare cosa preferiamo. Infatti, avremo una casa pulitissima a settembre dopo le vacanze grazie a questi semplici trucchi.

Qualche importante accorgimento

Tornati dalle vacanze la nostra mente viaggia ancora per le spiagge e per i luoghi che ci hanno visto felici. Quindi, per organizzare al meglio la pulizia generale di settembre, serve metodo e organizzazione. Se arriviamo a casa e iniziamo a sistemare tutto insieme, rischiamo di non farlo per bene. Anzi, rischiamo di scoraggiarci alla prima difficoltà e abbandonare tutto.

Dunque, come per scalare una montagna serve fare un passo dopo l’altro, allo stesso modo cominciamo da una stanza dopo l’altra. Ci sono tante scuole di pensiero, ma noi di ProiezionidiBorsa consideriamo la cucina il cuore della casa. Se iniziamo le pulizie con metodo, dobbiamo partire da qui.

Si tratta della stanza che usiamo di più al giorno, che ci serve per il nostro sostentamento e per avere le energie per fare tutto. Inoltre, la cucina ha la capacità di sporcarsi quasi “da sola”, se non curata con costanza. Quindi, potremmo stabilire che ogni lunedì sera ci dedichiamo alla cura di questa stanza.

Non servono dei lavori titanici, solo costanza. Si potrebbe adottare questo accorgimento: se abbiamo la lavastoviglie, la carichiamo direttamente ogni sera e l’azioniamo. La mattina avremo sempre bicchieri e stoviglie pulite, pronte per l’uso. In secondo luogo, potremmo dare sempre una pulita al lavello e ai fornelli dopo ogni uso. In questo modo non si formeranno quegli aloni di sporco, come quelli vino o di caffè, per esempio.

Casa pulitissima a settembre dopo le vacanze grazie a questi semplici trucchi

Inoltre, un altro aspetto della pulizia della casa riguarda la spazzatura. Per fortuna, quasi in tutti i comuni d’Italia le Amministrazioni hanno organizzato un servizio di raccolta differenziata. Nei casi più fortunati il servizio è addirittura di raccolta porta a porta, secondo precisi giorni settimanali. Ecco, grazie a questa organizzazione possiamo lasciare sul balcone l’umido, così da non far emanare cattivi odori durante i giorni di non raccolta. E, naturalmente, seguire tutte le indicazioni dei comuni per il vetro, la plastica e la carta.

Approfondimento

