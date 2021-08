Chi ha già fatto le vacanze quest’anno può ritenersi fortunato. Gli altri, invece, dovrebbero cominciare a capire cosa possono e non possono fare. Certo, avere del tempo libero per il mese di settembre comporta essenzialmente due vantaggi. Da un lato, le vacanze di settembre sono generalmente meno care. C’è un minor afflusso di turisti e dunque sia gli alberghi sia i ristoranti abbassano tendenzialmente i loro prezzi. D’altra parte, il minor afflusso di turisti e di conseguenza una maggiore tranquillità.

Meno turisti vuol dire meno code ai supermercati, ai musei, ai lidi e ai bagni. Insomma, scegliere di fare le vacanze a settembre è un’ottima idea. L’unico nodo da sciogliere riguarda, però, il luogo dove andremo a fare le vacanze. Le ferie di settembre sono necessariamente diverse da quelle di agosto ed è per questo che dovremmo concentrarci meglio. Potremmo unire al mare la cultura e viceversa. Infatti, pochissimi conoscono la spiaggia più importante della storia perfette per settembre.

Normandia

Quando si viaggia in famiglia o con gli amici si deve far fronte ad alcune problematiche. Oltre naturalmente alla scelta economica del luogo, bisognerebbe pensare agli interessi di ognuno. C’è chi ama andare in spiaggia e restare tutto il giorno a rilassarsi. Chi ama unicamente prendere il sole e magari passare il tempo con le parole crociate. Invece, ci sono altre persone che sì, passerebbero un po’ di tempo in spiaggia, ma non proprio giornate intere. Queste persone amano associare al relax la cultura, la scoperta gastronomica o naturalistica. Per cercare di mettere d’accordo tutti, per settembre c’è una meta che unisce la storia, la natura, la gastronomia e il mare. Scopriamo dov’è.

Pochissimi conoscono la spiaggia più importante della storia perfetta per settembre

Diciamo che più che mare sarebbe corretto parlare di oceano. Infatti, parliamo delle spiagge della Normandia. La famosa regione francese è conosciuta in tutto il Mondo per il suo burro e il suo latte, con tutti i derivati. Primo fra tutti il camembert, formaggio a pasta molle molto apprezzato dai francesi. Oltre alla gastronomia, però, la Normandia è anche famosissima nel Mondo per lo sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale.

A pochi passi da Caen

La spiaggia più famosa degli sbarchi alleati del 1944 è Omaha Beach. La si trova a pochi chilometri dal capoluogo di provincia Caen. C’è un museo dedicato allo sbarco e un’immensa spiaggia di 8 chilometri di lunghezza. Da visitare assolutamente.

