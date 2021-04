Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo sempre trovare delle soluzioni ai problemi quotidiani delle persone. E, spesso, le nostre soluzioni comportano l’uso di oggetti che sono alla portata della vita quotidiana di tutti.

In un articolo precedente abbiamo analizzato come usare il dentifricio per pulire il bagno. Oggi invece vogliamo parlare del phon. In pochissimi sanno che il phon è incredibile nel pulire i muri di casa.

Le marachelle dei bambini

Chi ha dei bambini piccoli in casa lo sa. Anche quelli più educati, infatti, si sfogano in qualche modo. E in questo momento di chiusure, paure e lockdown i bambini si sfogano come possono loro. C’è chi urla, chi piange ininterrottamente e chi, invece, trova i pastelli del fratello o della sorella maggiore.

Infatti, capita spesso che invece di fare dei disegni o più serenamente i compiti, i bambini iniziano a scrivere cose sui muri di casa. Scrivere, forse, non è il verbo più adeguato, dovremmo proprio dire pasticciare. Segni, linee, forme, di tutto insomma.

Quando vediamo queste cose, passiamo dei momenti di rabbia molto forte e soprattutto di scoraggiamento. Non sappiamo assolutamente come pulire queste malefatte. Ebbene, una soluzione c’è.

I benefici del phon

Se si tratta di scritte di pennarello, o di una qualunque penna a inchiostro, c’è davvero poco da fare. L’unica soluzione è ridare il bianco e nascondere al meglio penne e pennarelli per evitare una prossima volta.

Altrimenti, se vediamo che le scritte sono di pastello o matita, la soluzione è molto più semplice. Infatti, prima di applicare un panno, anche bagnato, sulle scritte sul muro, andiamo a prendere il phon.

Lo azioniamo in direzione della parte del muro in cui ci sono le scritte per alcuni minuti. In pratica, l’aria calda del phon scioglierà una parte delle scritte rendendoci la vita molto più facile dopo, quando andremo a portarle via con il panno. Ecco perché in pochissimi sanno che il phon è incredibile nel pulire i muri di casa.