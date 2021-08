Alcune lavatrici fanno rumore più di altre, soprattutto durante la fase della centrifuga, e questo è del tutto normale e non deve spaventarci.

Ciò che, invece, dovrebbe metterci all’erta è la percezione di un rumore diverso dal solito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In alcuni casi si tratta di un problema risolvibile all’istante: spesso, infatti, lo strano rumore è dovuto ad un oggetto rimasto incastrato nel cestello. In altri casi, invece, questo rumore potrebbe essere il campanello d’allarme di un problema più grave, per cui potrebbe rendersi necessario l’intervento di un idraulico. Capiamo meglio di cosa potrebbe trattarsi.

Attenzione a questo rumore della lavatrice che potrebbe preannunciare un grave danno interno

La lavatrice è uno degli oggetti indispensabili di ogni casa. La utilizziamo tutti i giorni, senza sapere che, in alcuni casi, è proprio questo l’elettrodomestico che ci fa spendere più soldi in bolletta.

La lavatrice ci salva in molte situazioni, ed elimina macchie che, altrimenti, sarebbero molto difficili da rimuovere. Un esempio sono gli odiosissimi aloni gialli di sudore sulle magliette, che possiamo eliminare con questo portentoso ingrediente naturale.

Pensare ad una vita senza lavatrice, insomma, sarebbe proprio impossibile. Il problema è che alcuni rumori strani o insoliti da parte della nostra lavatrice potrebbero essere il segnale di qualcosa che non va. In particolare, potrebbero indicare la rottura della cinghia o della pompa di scarico.

Semplice pulizia o sostituzione?

Per l’esattezza, il problema potrebbe dipendere dalla cinghia che si blocca e che, quindi, non permette al cestello di girare normalmente.

Se, invece, la lavatrice non scarica acqua, allora potrebbe essere colpa di qualcosa che ostruisce la pompa di scarico. In questo caso potrebbe essere necessaria la pulizia del filtro di scarico. Sporco, residui di detersivo, piccoli oggetti o calcificazioni di calcare potrebbero infatti causare l’ostruzione di questo componente della lavatrice.

Come risolvere il problema

Per risolvere questo problema potrebbe bastare una semplice pulizia del filtro. Questa operazione non è difficile, e basterà seguire questi pochi e semplici passi per garantire lunga vita alla nostra lavatrice. Se, nonostante questa pulizia, la situazione non dovesse migliorare, potrebbe essere necessaria la sostituzione della pompa di scarico. Ecco perché bisogna prestare attenzione a questo rumore della lavatrice che potrebbe preannunciare un grave danno interno.

Altre possibili cause del rumore

Il rumore insolito può segnalare anche altri tipi di problemi. Ad esempio la guarnizione dell’oblò che potrebbe essersi disincastrata e sfregare contro il cestello. Altrimenti potrebbe essere colpa anche degli ammortizzatori che, se consumati, produrranno un grande rumore nella lavatrice. Anche in questo caso potrebbe rendersi necessaria la sostituzione delle parti.