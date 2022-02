Carrellata di emozioni e fortuna per questo segno zodiacale nella seconda settimana di febbraio, mentre l’Acquario dovrà attendere l’arrivo di una mano da Mercurio

Inizia la seconda settimana di febbraio e ci si avvicina a grandi passi al Carnevale. Dopo un weekend caratterizzato ancora dal bel tempo, seppure con temperature più basse, ci si rituffa nuovamente sul lavoro. Per tanti, un ritorno alle preoccupazioni quotidiane, dopo un fine settimana di relax, per altri, invece, esattamente il contrario. Sembra strano dirlo, ma per alcuni, il luogo di lavoro è davvero l’habitat perfetto.

Per gli amanti dell’oroscopo, nei weekend, ci si chiede spesso se la settimana entrante sarà favorevole al proprio segno zodiacale. Soprattutto per coloro i quali sono chiamati, magari, a fare delle scelte importanti in ambito lavorativo o affettivo. La seconda settimana di febbraio, in questo senso, avrà un dominatore assoluto. I Pesci, infatti, possono già cominciare a gongolare, perché ci sarà davvero una carrellata di emozioni e fortuna per questo segno. Chi invece, al contrario, non avrà sette giorni facili è un vicino di casa dei Pesci, ovvero l’Acquario. Nonostante molti di loro festeggino il compleanno proprio in questi giorni, non dovranno attendersi molti regali dagli astri. La situazione migliorerà dopo San Valentino, ma ne parleremo dopo. Concentriamoci ora sui nati dal 20 febbraio al 20 marzo.

Gran merito di questo periodo positivo è da dare a Giove, che aiuterà molto i Pesci. La sua influenza si farà sentire soprattutto nel finale della settimana, quando ci saranno degli snodi importanti a livello lavorativo.

Nei meeting e nelle riunioni, sia in presenza, che sulle varie piattaforme virtuali, i nati sotto questo segno non dovranno temere di esporre le proprie idee. Anche in controtendenza con il pensare comune. Tacere, infatti, potrebbe causare successivamente un rimpianto. Quindi, quale periodo migliore per prendersi dei rischi? Marte e Urano, invece, sosterranno i Pesci nelle giornate di martedì e mercoledì. Un pieno di energia positiva da distribuire in diversi ambiti, compreso quello affettivo, che potrebbe riservare gradite sorprese.

Acquario dolenti note

Dalle stelle alle stalle è forse un po’ troppo drammatico, ma l’Acquario avrà poco da esultare in questa settimana. Non che debbano per forza capitare situazioni negative, ma bisognerà cercare di fermarsi e di riflettere su un gennaio molto florido, anche grazie a Nettuno. Una sorta di periodo sabbatico, prima di ripartire con forza dalla prossima settimana, quando Mercurio potrebbe portare novità e soddisfazioni. Importante, però, sarà mantenere l’equilibrio, recuperare un po’ di energie e non andare alla ricerca di chissà quali chimere. Quindi, settimana da top per i Pesci e da flop per l’Acquario, che, però, non si deve scoraggiare, perché tornerà presto in auge.