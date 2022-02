Il ritmo di vita quotidiano, spesso, lascia poco tempo a disposizione per dedicarsi alla cucina e preparare piatti gustosi, che soddisfino tutti i membri della famiglia. Succede anche di rientrare stanchi dal lavoro e di non avere voglia di mettersi davanti ai fornelli. Ed è così che ci si ritrova a dover mangiare pietanze già pronte, veloci panini o addirittura poco e niente.

Avere poco tempo, però, non significa per forza dover rinunciare ad un pasto sano ed appetitoso. In realtà, sono sufficienti pochi ingredienti, un po’ di inventiva e qualche minuto a disposizione per realizzare ricette gustose e smorzare la fame.

Il primo passo è quello di fare la spesa settimanale, per avere a disposizione tutto ciò che occorre per la preparazione. L’organizzazione permette di non sprecare tempo e di avere a tavola portate sempre diverse. Di seguito scopriremo 3 sughi da preparare mentre cuoce la pasta, facili e veloci, da aggiungere nel proprio ricettario. Uno di questi, inoltre, non necessita di cottura.

3 sughi da preparare mentre cuoce la pasta per condire i propri piatti in modo leggero, veloce e sfizioso

Non sono solo i piatti più elaborati o quelli della tradizione ad essere particolarmente squisiti. Nonostante alcune ricette richiedano pochi minuti, siano semplici e soprattutto pratiche, sono altrettanto capaci di soddisfare anche i palati più esigenti.

La prima ricetta comprende i seguenti ingredienti:

fusilli al farro;

piselli;

cipolla;

stracciatella;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Il procedimento consiste innanzitutto nel mettere a bollire l’acqua per la pasta. Nel frattempo, cuocere in una padella i piselli con un filo d’olio, la cipolla tritata, due dita d’acqua, salare e pepare. Una volta cotti, inserire il tutto in un mixer e frullare fino ad ottenere una crema omogenea. Se c’è la necessità di aggiungere acqua, possiamo prendere quella di cottura della pasta. Cotta la pasta, dobbiamo condirla con la crema di piselli e cospargere qua e là ciuffetti di stracciatella.

Per la seconda preparazione occorre:

conchiglie rigate di grano duro cappelli;

cime di rapa;

capperi;

pomodorini;

aglio;

olio extravergine d’oliva.

Dopo aver lavato e tagliato le cime di rapa, inserirle in una pentola, riempirla d’acqua e metterla sul fuoco. Quando questa raggiungerà il bollore, buttare la pasta. Intanto in una padella, far rosolare l’aglio in un po’ d’olio, dopodiché aggiungere una manciata di capperi, qualche pomodorino tagliato a metà, mezzo bicchiere d’acqua e far cuocere a fuoco lento. Quando la pasta sarà cotta, tenere da parte un po’ di acqua di cottura e scolare il tutto. Versare pasta e cime di rapa nella padella dei capperi, aggiungere l’acqua di cottura e far saltare.

Condimento senza cottura

Questa ricetta comprende:

farfalle di grano d’orzo;

scatolette di tonno;

olive nere denocciolate;

limone;

olio extravergine d’oliva.

Mentre la pasta è in cottura, all’interno di una ciotola tagliuzzare le olive nere, aggiungere il tonno scolato, salare leggermente e condire con un po’ d’olio. A questo punto, grattugiare la scorza di un limone. Pronta la pasta, scolarla, inserirla nella ciotola e mescolare per bene. Se si ha a disposizione, aggiungere qualche foglia di basilico.

Ecco pronte tre ricette salva pasto davvero semplici, veloci da non perdere assolutamente.