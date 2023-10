Caro benzina: scopri dove costa meno e in quale Paese invece il carburante ti fa spendere una fortuna

Ti sei mai chiesto quanto costa fare il pieno negli altri Paesi? Anche se qui il prezzo della benzina è caro, devi sapere che la situazione italiana non è la peggiore. Oggi vogliamo darti una panoramica sui Paesi in cui conviene di più fare il rifornimento di carburante.

Il caro benzina purtroppo è un problema ogni giorno più attuale e sempre più spesso ognuno di noi cerca soluzioni per risparmiare sul carburante. Purtroppo, attualmente in Italia il costo della benzina ha superato mediamente i 2 euro al litro.

C’è chi ha il proprio punto vendita di fiducia e chi preferisce cambiare ogni volta in cerca del prezzo più conveniente. Come puoi immaginare, il costo del carburante varia da marchio a marchio, in base alla città e soprattutto alla nazione in cui ci troviamo.

Oggi siamo qui per fare una panoramica sui Paesi in cui conviene fare rifornimento e svelare dove invece costa di più.

Caro benzina: scopri dove costa meno, il prezzo è sbalorditivo

Fare il pieno in Venezuela conviene moltissimo. Può sembrare incredibile ma, attualmente, tenendo conto del cambio di moneta e del prezzo del barile, la benzina costa appena 2 centesimi al litro. Fare il pieno, dunque, costa appena un euro.

Una situazione simile la troviamo in Iran: fare rifornimento qui ti fa spendere 3 centesimi al litro. In molti stati dell’Africa come Egitto, Algeria e Angola per il pieno spendi circa 15 euro.

Cambiamo continente parlando sempre di caro benzina: scopri dove costa meno in Europa. I prezzi qui sono decisamente più elevati. Tuttavia, il Paese in cui conviene di più rifornirsi al momento è la Polonia dove la benzina costa 1,30 euro al litro.

Seguono Malta, Bulgaria e Romania: qui il costo della benzina resta sotto 1,50 euro. L’Italia, purtroppo, si trova al quinto posto tra i Paesi in cui il carburante costa di più con una media di 2 euro al litro.

150 euro per fare il pieno: ecco qual è il Paese in cui il prezzo della benzina è altissimo

Arriviamo adesso al Paese in cui fare il pieno costa una fortuna: stiamo parlando di Hong Kong. Chi risiede qui sa bene che il costo della vita è altissimo: si tratta della città più costosa al Mondo. Non stupisce dunque se qui fare il pieno all’automobile costa moltissimo.

Attualmente, ad Hong Kong la benzina costa ben 3 euro al litro. Facendo un rapido calcolo, se teniamo conto di una vettura di media cilindrata, fare il pieno costa circa 150 euro, a fronte dei circa 80 euro in Italia.

Infine, per quanto riguarda l’Europa la nazione in cui conviene meno fare rifornimento sono i Paesi Bassi con 2,20 euro al litro.