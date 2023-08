Caro benzina: prezzi alle stelle? Scopri subito il trucco pazzesco per risparmiare sul carburante in estate

Quanto costa adesso fare il pieno di carburante? Se sei in attesa di partire per le vacanze, questo articolo fa al caso tuo. Se devi percorrere molti chilometri in macchina, quest’anno potresti spendere una fortuna. Con questo articolo ti spieghiamo in che modo potresti spendere meno per fare il pieno all’automobile.

Agosto è il mese dei viaggi e delle vacanze estive. Gran parte dei lavoratori va in ferie proprio in queste settimane e moltissime persone decidono di spostarsi in automobile. Questa settimana il bollettino del traffico prevede il bollino nero sulle autostrade del nostro Paese.

Chi viaggia sa bene che il prezzo del carburante anche quest’anno ad agosto ha raggiunto cifre da capogiro. Pertanto, quello che vogliamo fare non è solo dare dei consigli per ridurre i consumi, ma anche per risparmiare sul costo di diesel e benzina.

Caro benzina: prezzi alle stelle? 6 consigli che ti aiuteranno a spendere meno

Quando ti rechi dal benzinaio, se possibile, scegli la modalità self-service. Anche se il costo cambia per ogni stazione di servizio, questa modalità costa sempre meno rispetto al servito. In questo modo, potresti risparmiare fino al 9% sul pieno.

Se l’itinerario te lo permette, evita di fare il pieno in autostrada. Infatti, qui il prezzo potrebbe aumentare di oltre 50 centesimi al litro.

Prima di partire fai una piccola indagine di mercato cercando quale distributore di carburante applica il prezzo minore. Inoltre, esistono delle app gratuite studiate per indicare su una mappa i prezzi aggiornati dei distributori di carburante.

Se in città ci sono delle pompe bianche sceglile per fare il pieno. Le pompe bianche sono distributori indipendenti senza logo che ti permettono di risparmiare.

Infine, occhio alla guida e alla manutenzione della macchina. Riduci la velocità anche in autostrada: potrebbe farti risparmiare fino al 20%. Evita frenate brusche e accelerazioni potenti ed improvvise.

Prima di partire, passa dal tuo meccanico di fiducia: il filtro dell’aria intasato potrebbe farti spendere il 10% in più sui consumi. Lo stesso discorso vale per il cambio olio e per la pressione degli pneumatici che da sgonfi fanno aumentare i consumi.

Il trucco che pochi conoscono è davvero formidabile e potrebbe farti risparmiare dei soldi

Caro benzina: prezzi alle stelle? Ad oggi, fare il pieno costa poco meno di 2 euro al litro in città e se ti rifornisci in autostrada il prezzo sale parecchio.

Ci sono ancora 2 cose che puoi fare e che forse non sai per spendere meno sulla spesa del carburante. Hai mai pensato che l’orario in cui fai benzina possa influire sul costo? Ebbene sì: non è solo la modalità self-service a farti risparmiare, ma anche l’orario. Infatti, se ti rechi alla stazione di servizio in tarda serata alcuni di essi applicano degli sconti maggiori rispetto alle ore diurne.

Inoltre, devi sapere che al tramonto, complici le temperature che si abbassano, il volume del carburante si riduce. Il carburante di notte pare essere più denso e quindi a parità di volume il motore ha una resa maggiore. Questo accorgimento potrebbe farti risparmiare il 3%: lo proverai?