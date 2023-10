Quanto costa prendere un treno notturno transfrontaliero? È tornato di moda ed è economico

Negli ultimissimi anni sembra essere tornata di moda un’abitudine molto popolare negli scorsi decenni, ovvero viaggiare sui treni di notte. Prendere un treno notturno non è solamente una scelta di un mezzo di trasporto, ma anche una filosofia di vita.

Sono molti i collegamenti tra l’Italia e l’Europa. Alcuni esempi di cui valuteremo il prezzo sono le tratte tra Roma e Monaco di Baviera, tra Firenze e Parigi, passando per Venezia e poi Vienna; ma quanto costa prendere un treno notturno transfrontaliero? Può essere molto economico, ed ha molti vantaggi.

Prenotare con congruo anticipo, ma con prezzi talvolta favolosi

Per molti prendere un treno notturno significa investire in una forma affascinante, comoda e conveniente di viaggiare. Anche la Commissione Europea sembra avere incentivato questo ritorno al passato. Sia per migliorare le possibilità economiche dei consumatori, che per questioni ecologiche. In primo luogo, l’aumento della concorrenza significa ridurre verosimilmente l’importo delle tariffe applicabili. In secondo luogo, il trasporto ferroviario inquina poco.

Infine, i voli hanno aumentato di molto i prezzi applicati sia per il prezzo della benzina che per dinamiche di domanda e offerta dei voli. Da non dimenticare poi che trascorrere una nottata in treno, con il viaggio incluso, può essere più conveniente di viaggiare a tarda ora in aereo con la conseguente ricerca di un hotel per il pernotto. Per non dimenticare che le stazioni dei treni sono molto spesso centralissime, a differenza degli aereporti. Possiamo farci una suggestiva mappa mentale dei luoghi toccati dalle linee attive in Europa ricercando il sito Back-on-Track.eu.

Quanto costa prendere un treno notturno transfrontaliero? Può essere molto economico, ed ha molti vantaggi

Le fasce di prezzo applicate alle tratte che da Rome, Firenze e Venezia portato verso Monaco, Vienna e Parigi normalmente si dividono in tre opzioni: la classica poltrona ha un prezzo molto conveniente, tendenzialmente prenotabile a partire da 30 euro; la cuccetta può essere prenotata per un prezzo a partire dai 65 euro in su, mentre soluzioni in scompartimento, più tranquillo e spazioso, si trovano dai 95 euro in su; certamente le tariffe potrebbero aumentare di 20 o 30 €, a seconda della tratta e della domanda di biglietti. Nulla, comunque, a confronto delle fluttuazioni dei prezzi aerei,

Ciascuna compagnia propone offerte differenziate da non lasciarsi sfuggire. Ad esempio, la compagnia OBB che cura i trasporti tra Italia, Austria e Germania propone l’offerta Sparschiene, ovvero biglietti ribassati a prezzi molto economici. La contropartita è prenotare con largo anticipo e non poter cambiare biglietto. Così facendo una cuccetta da Roma a Monaco può però costare poco più di 70 euro, non male come proposta, specie per godersi un così bel tragitto tramite il Brennero.

