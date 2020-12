Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In cucina si parte sempre dalle basi ed è importante conoscere le preparazioni più semplici. Tra queste, certamente le uova, che si declinano in una miriade di tipologie di cottura. Ecco una guida alle temperature e tempi di cottura per le 6 tipologie di uova più famose.

Uova barzotte e alla coque

Le uova barzotte e quelle alla coque sono due delle preparazioni di base che bisogna conoscere. Le prime si collocano a metà strada tra un uovo sodo e uno alla coque. In queste, infatti, il tuorlo è sufficientemente liquido ma non troppo, con una consistenza simile al gel; l’albume è invece abbastanza cotto, più dell’uovo fritto in padella e meno di quello sodo. Esso cuoce per sei minuti esatti in acqua poco salata, appena giunta a bollore.

Per cucinare delle perfette uova alla coque, il procedimento è esattamente lo stesso, ma cambiano i tempi di cottura. Tre minuti sono il tempo esatto per avere un tuorlo molto liquido e un albume abbastanza cotto. Posizionare l’uovo nell’apposito porta uova alla coque e rompere appena il guscio superiore per poterlo gustare.

Uova in camicia e a occhio di bue

Questa guida intende fornire informazioni su temperature e tempi di cottura per le 6 tipologie di uova più famose. Tra queste, l’uovo in camicia o uovo poché, che presenta un tuorlo cremoso e un albume solido e spugnoso. Questa volta, l’uovo va cotto senza buccia e in acqua portata a ebollizione con poco aceto (poi abbassata a fuoco lento) e salata. Creare una sorta di vortice con un cucchiaio e buttare l’uovo, precedentemente privato del guscio, al centro del vortice. Non più di quattro minuti di cottura sono fondamentali.

L’occhio di bue è, invece, il classico uovo cotto in padella, con albume asciutto e tuorlo solido e cremoso. Va cotto con un filo d’olio per 6 minuti circa.

Le ultime due ricette

Le ultime due sono l’uovo sodo e l’uovo strapazzato. Il primo è l’uovo completamente solido, con un tuorlo giallo e un albume bianco lucido. Scaldare una pentola con acqua, portate a bollore e cuocere per nove minuti circa.

Le uova strapazzate sono invece uova cremosissime e invitanti, dal colore giallo acceso. Tuorlo e albume hanno la stessa cottura perché fusi. Per renderle più cremose, sbatterle e cuocerle nel burro e mescolare continuamente.