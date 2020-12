Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per il 25 dicembre, ecco come fare la spesa a basso costo per il pranzo di Natale. Perché anche con un menù low cost è possibile portare in tavola cibi gustosi e sfiziosi senza svenarsi. Ed allora, per una spesa ragionata per il pranzo di Natale, prima di tutto, c’è da fare molta attenzione agli stratagemmi che sono messi in atto dai supermercati così come viene spiegato in questo articolo.

Detto questo, dall’antipasto al dolce, per il pranzo di Natale basterà comprare, supponendo di preparare per quattro persone, un pacco di pane per tramezzini, due scatolette di tonno, una scatola di filetti di acciughe e un tubetto di maionese. E ciò al fine di preparare come stuzzichino per il pranzo di Natale delle gustose tartine al tonno.

Per il primo piatto, invece, basterà acquistare mezzo chilo di gamberetti freschi, due zucchine e un pacco di tagliolini. La pasta sarà così gustosa preparando il sughetto con gli aromi e i sapori dell’aglio rosolato in olio extravergine di oliva e del pepe. Ma anche del prezzemolo abbondante, del vino bianco a sfumare e di un pizzico di sale.

Per il secondo piatto economico e croccante si può puntare su un pesce che costa poco ma senza rinunciare al gusto. Ovverosia le alici fritte che sono facili da preparare. In quanto servono solo la farina e l’olio di semi di arachide.

Come contorno, per il pesce, basterà acquistare giusto un chilo di patate. Da lessare e da condire con olio extravergine di oliva, capperi, prezzemolo, origano, foglie di basilico, pepe nero e una punta di sale. In questo modo, con una spesa minima, si porterà in tavola una gustosa insalata verde di patate.

Per quel che riguarda, invece, il dolce, la soluzione più economica e veloce, senza rinunciare al gusto, è quella di limitarsi semplicemente all’acquisto di un pandoro. Da tagliare a fette e da farcire, per esempio, con la crema chantilly fatta in casa.