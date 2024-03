I titoli di Piazza Affari con il rendimento più elevato e il loro dividend yield complessivo

Molti trader scelgono di investire in azioni con dividendo. Quest’ultimo non è altro che una parte dei propri utili che le aziende decidono di distribuire agli azionisti. Storicamente, i titoli che staccano dividendi elevati tendono a performare meglio di tutti gli altri. Quanto abbiamo appena scritto non è però garanzia che le azioni continuino a salire. Anzi, specialmente a Piazza Affari, in passato abbiamo assistito anche a titoli che nonostante gli ottimi dividendi sono scesi. Quindi, come sempre quando si investe sui mercati, è molto importante essere cauti e il miglior approccio, come le serie storiche dimostrano, è puntare sulle Borse mondiali diversificate in base al PIL perché ricalcano l’economia mondiale, che nonostante aggiustamenti per motivi grafici o economici, nel lungo termine tendono a salire. A breve vedremo i titoli di Piazza Affari che possono vantare rendimenti più elevati e un alto dividend yield complessivo.

Cos’è il dividend yield?

Prima di procedere, rispondiamo a questa domanda. Il dividend yield non è altro che il rapporto tra il dividendo staccato da un’azione e il prezzo di mercato di quest’ultima. Quindi, è un importante indicatore del rendimento di un titolo.

I titoli di Piazza Affari con il rendimento più elevato

Fatta questa premessa, procediamo ad illustrare i titoli di Piazza Affari con il rendimento più elevato. Ricordiamo che le azioni che staccano più dividendi sono note come ”cani”. Si pensi, ad esempio, ai famosissimi ”cani del Dow Jones”.

Al primo posto troviamo Banco Bpm, con un dividend yield complessivo di 10,08%. La data di stacco del dividendo è il 22 aprile. Al secondo posto c’è Poste italiane, con un dividend yield complessivo di 9,60% e che stacca la cedola il 24 giugno. Segue Intesa SanPaolo, dal dividend yield di 9,57% e che stacca la cedola il 20 maggio. Subito dopo ci sono Enel e Mediobanca, con dividend yield rispettivamente del 6,77% e del 6,64%, che staccano rispettivamente il 22 luglio e a maggio. Il giorno preciso in cui avverrà lo stacco della cedola di Mediobanca non è stato ancora annunciato. Successivamente troviamo Eni, con un dividend yield del 6,36% e che stacca il 18 marzo. Seguono Snam e Stellantis, con dividend yield del 6,30% e del 6,20%, che staccano i propri dividendi rispettivamente il 24 giugno e il 22 aprile.

In che periodo investire per avere rendimenti più elevati

In base ai dati a nostra disposizione, sottolineiamo che dal 1898 ad oggi i rendimenti nel periodo di tempo compreso tra il 30 ottobre e il 30 aprile sono stati sempre maggiori rispetto agli altri mesi dell’anno. Quindi, per gli investitori potrebbe essere più redditizio investire in questo periodo.

