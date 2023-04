Carciofi e piselli? Cucinali alla romana come Anna Moroni per un contorno appetitoso per secondi piatti

In cucina è importante usare ingredienti di qualità. I piatti in questo modo avranno un gusto migliore e potremo ottenere anche dei benefici. Quando è possibile usiamo prodotti stagionali. Ad esempio in primavera abbiamo a disposizione i carciofi. Insieme a pochi altri ingredienti prepariamo una ricetta tradizionale romana seguendo i consigli di Anna Moroni.

Quando andiamo a fare la spesa sarebbe preferibile comprare frutta e verdura fresche di stagione. In questi mesi in particolare troviamo piselli, fave, carciofi con cui preparare molte ricette.

Questi ingredienti sono i protagonisti di una ricetta regionale, parliamo della vignarola romana. Su Instagram sta spopolando un video in cui la nota esperta di cucina Anna Moroni mostra come la prepara. Abbiamo imparato ad apprezzare la Moroni nei programmi condotti da Antonella Clerici su Rai Uno. È passata poi ad altre reti tv e da poco su TV2000. Sui social è molto presente e propone ogni tanto piatti squisiti come questo che ora scopriremo.

Carciofi e piselli? Cucinali alla romana come Anna Moroni ama fare

Tra le tante versioni della vignarola, quindi, ecco quella di Anna Moroni. Gli ingredienti che ci occorrono sono:

2 carciofi romaneschi;

500 g di piselli freschi;

500 g di fave fresche;

un piccolo cespo di lattuga;

1 limone;

2 cipollotti o una cipolla bianca;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva; 50 g o più di guanciale o pancetta a dadini;

sale, pepe e peperoncino.

Si comincia pulendo i carciofi. Togliamo le foglie esterne e tagliamo la punta. Dividiamoli a metà eliminando la barbetta interna e poi ricaviamo degli spicchi. Versiamoli in una ciotola con acqua e succo di limone. Sgraniamo ora piselli e fave e dopo laviamo per bene la lattuga, tagliandola in seguito in modo grossolano. In un tegame versiamo l’olio, i cipollotti affettati in modo sottile e poi il guanciale o la pancetta a dadini. Se non abbiamo i cipollotti possiamo sostituirli con la cipolla.

Dopo qualche minuto aggiungiamo i carciofi scolati e il sale. Copriamo e facciamo appassire il tutto. A questo punto uniamo i piselli e le fave, pepe e peperoncino. Copriamo con un coperchio e cuociamo a fuoco dolce per 10 minuti.

Possibili benefici di alcuni ingredienti della vignarola

Trascorso il tempo dovremo versare nel tegame anche la lattuga tagliata. Continuiamo la cottura fino a fare ammorbidire le foglie.

Carciofi e piselli? Cucinali alla romana come Anna Moroni insieme a fave e guanciale. La vignarola si potrebbe mangiare sia calda che tiepida. Potrebbe essere un piatto unico per la cena oppure un saporito contorno ad esempio per un secondo di carne. Alcuni ingredienti di questa ricetta romana potrebbero apportare dei benefici. Secondo gli esperti di Humanitas, i carciofi favorirebbero le funzioni intestinali, il sistema cardiovascolare e conterrebbero ferro. I piselli sarebbero importanti fonti di antiossidanti e potrebbero controllare i livelli di colesterolo nel sangue. Infine le fave potrebbero aiutare l’intestino, il cuore e contrastare i radicali liberi. Come altri alimenti, anche questi sarebbero da assumere con cautela in presenza di patologie e da evitare in caso di allergie. Chiedere sempre un parere al proprio medico prima di assumerli.