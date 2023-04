Illuminano il viso e sono perfetti con capelli lunghi o corti: ecco gli orecchini economici tornati di moda

La nuova moda per la primavera estate sono questi orecchini che piacciono a tutte e valorizzano ogni tipo di viso.

Le belle giornate di sole fanno venire voglia di un make-up altrettanto radioso e luminoso.

Del resto, nulla è meglio di quell’effetto naturalmente baciata dal sole, che cancella le imperfezioni e rende l’incarnato brillante.

Tuttavia, bronzer e illuminanti non sono le uniche armi a disposizione per dare nuova luce al viso, potrebbe bastare anche un nuovo taglio di capelli.

Oppure, se non sei fan dei cambiamenti improvvisi e drastici, se così si può dire, non resta altro da fare che ricorrere agli accessori.

Ebbene sì, anche il giusto paio di orecchini può contribuire a rendere il viso più armonioso e perché no, raffinato.

Tra tutti i possibili modelli, comunque, ce n’è uno che non passa mai di moda ed è perfetto in questa situazione.

Stiamo parlando degli orecchini a cerchio: illuminano il viso e sono perfetti con capelli lunghi o taglio corto.

Piccoli, medi o grandi?

L’epoca d’oro di questi iconici orecchini si colloca probabilmente tra gli anni Settanta e Ottanta, ma sono poi tornati alla ribalta negli anni Duemila.

Tutto merito di pop star mondiali come Jennifer Lopez o top model del calibro di Kate Moss, che li hanno sempre scelti per i loro look.

In effetti, gli hoop earrings, come vengono comunemente chiamati nel mondo del fashion, hanno la capacità di adattarsi a più stili.

Del resto, ne esistono di diverse dimensioni e in tantissime varianti: sottili o bold, dalla trama fine o arzigogolata, in oro o argento.

E che dire del prezzo? Anche in questo caso, c’è un ampio spettro di possibilità, che va dai modelli firmati alla bigiotteria.

A questo punto, non resta che scoprire quale variante di hoops più si addice al tuo stile per essere sempre bellissima, anche con un outfit basic.

I cerchi piccoli o medi sono da abbinare principalmente al look da giorno e sono da preferire nella versione bold per rendere il viso più luminoso.

Coordinati ad una collanina, anche sottile, svoltano anche il classico look con t-shirt o camicia bianca e blazer.

Per la sera, invece, non ci sono dubbi: via libera ai cerchi grandi, che impreziosiscono il volto al pari di un buon make-up.

Di nuovo, le ispirazioni sono tantissime: dal classico cerchio dorato e sottile a quelli con dettagli in perla, fino all’hoop in argento con catena.

Tutte queste tipologie sarebbero l’ideale per accompagnare abiti lunghi, meglio ancora se damascati o decorati con frange e piume.

Con l’avvicinarsi dell’estate, comunque, i veri protagonisti sono i cerchi piccoli colorati, dalle sfumature degradé o con maxi charms.

Inoltre, non manca un’alternativa per le serate più importanti con gli orecchini chandelier impreziositi da maxi pietre e strass.

Ma se non ti piacciono gli abiti da sera o da cerimonia puoi sempre usarli per dare un twist sbarazzino e glamour al solito look jeans e maglietta.