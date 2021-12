Ora che Natale ci ha salutati è il momento di concentrarsi sulla notte più “calda” dell’anno. Capodanno si avvicina e molti hanno già deciso dove e in compagnia di chi passarlo. Le speranze che riponiamo nel 2022 sono tante, ma prima di tutto è necessario festeggiare a dovere.

Alcuni segni dello zodiaco hanno appena vissuto una settimana d’oro per loro fortuna. Altri saranno baciati dalla sorte anche il 31 dicembre e trascorreranno una notte vivace e davvero infuocata. Sarà, infatti, un Capodanno felice per questi 2 segni zodiacali che salutano il 2022 con brindisi e festeggiamenti epici.

Alcuni segni sono a rischio

Ognuno di noi passerà questo Capodanno in maniera differente. C’è chi si lascerà andare a festeggiamenti e divertimenti vari e ritroverà energie che non credeva di possedere. Altri, purtroppo, non avranno così tanta forza e dovranno fare più attenzione a non cadere negli eccessi.

Per esempio, Toro e Cancro dovranno evitare di strafare, soprattutto dopo una certa età. Limitiamoci a festeggiare e alzare i calici in maniera composta e ordinata e andiamo piano con l’alcol.

Potrebbe andare ancora peggio ai Venere, stravolti per la troppa fatica nell’organizzazione della serata. Alcuni di loro esagereranno con gli alcolici e rischieranno di pagarne le conseguenze il giorno dopo.

Capodanno felice per questi 2 segni zodiacali che salutano il 2022 con brindisi e festeggiamenti epici

Per fortuna, a qualcuno andrà decisamente meglio. Due segni festeggeranno alla grande l’ultimo dell’anno e si divertiranno come ragazzini.

Il primo del quale parliamo è la Bilancia. Anche se quest’anno non ce l’abbiamo fatta a mandare a buon fine ogni nostro , negli ultimi giorni cambieremo marcia. In quest’ultima settimana prenderemo in mano la situazione e rialzeremo la testa. La notte di San Silvestro faremo una scorpacciata memorabile in compagnia di chi ci vuole bene, amici o parenti che siano. Beviamo tranquillamente, ma sempre con criterio e a meno che non dobbiamo guidare. Nel nuovo anno dovremo imparare a cavarcela da soli e ad accrescere la sicurezza nei nostri mezzi. Non temiamo gli sbagli ma agiamo con prontezza.

L’altro segno che può gioire è quello del Leone. Questa settimana non sarà particolarmente positiva, ma Capodanno ci ripagherà con gli interessi. Qualcuno partirà per un viaggio interessante e festeggerà altrove. Mangiamo e beviamo con garbo, per evitare spiacevoli inconvenienti. Alcuni potrebbero fare incontri sentimentali interessanti. Tra i buoni propositi del 2022 dovremmo cercare di essere più dolci non solo coi nostri amici e famigliari, ma anche sul lavoro. Questo ci aiuterà a crescere e trarre il meglio da ogni situazione.