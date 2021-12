Durante le festività molti fanno un consumo maggiore di pesce. Questa materia prima è una vera risorsa in cucina per chi sa trattarla nel modo giusto. Tutti sanno che non bisogna né stracuocerlo né cuocerlo troppo poco.

Ciò vale anche per i crostacei, oggi, perciò, vorremmo svelare dei trucchetti per prepararli al meglio in un piatto strepitoso. Infatti, che delizia per la pancia i gamberi, ma attenzione a cucinarli così per un successo assicurato e invidiato da tutti. Questa è una selezione dei migliori segreti per preparare una bisque di gamberi degna di nota, ma in tempi molto ristretti e senza inutili sprechi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

I migliori segreti per una bisque buona da leccarsi i baffi

La bisque è una sorta di brodo molto ristretto. Quella di gambero consente di sentire in bocca tutta l’essenza del mare e del pesce utilizzato. Tutto ciò è dovuto alla tostatura di teste e carapaci e alla loro lentissima cottura su fuoco dolce. Una volta preparata, è possibile usare questa salsa con un primo piatto a base di pasta. Potremo anche impiegarla come salsa ristretta, da accompagnare a pietanze a base di pesce.

Il primo segreto fondamentale per una bisque a prova di errore consiste nell’utilizzare una stessa quantità di ghiaccio e d’acqua. Ecco spiegato, infatti, quale incredibile effetto produce gettare del ghiaccio in questa squisita salsa ai crostacei. Questo rallenterà la cottura, consentendo di estrapolare tutto il gusto contenuto nei gamberi.

Ma non finisce qui, perché i segreti del fumetto di pesce perfetto sono tantissimi.

Che delizia per la pancia i gamberi, ma attenzione a cucinarli così per un successo assicurato

Per evitare il gusto amarognolo che questa salsa talvolta assume, sembrerebbe preferibile rimuovere almeno gli occhi dalla testa del gambero. Altrimenti, il loro contatto con un brandy o un cognac farà assumere alla salsa un retrogusto di amaro. Meglio togliere anche zampe e antenne.

Meglio usare, poi, i gambi del prezzemolo e non le foglie.

Per ottenere una bisque profumata e dal sapore intenso è difficile poter usare dei gamberi congelati. Molto meglio rivolgersi a un prodotto fresco e di una buona qualità.

La bisque può essere preparata il giorno prima, ma sempre a patto di tenerla in frigorifero, coperta da pellicola trasparente per alimenti.

Invece, per averla sempre pronta all’occorrenza è possibile congelarla in monoporzioni o nello stampino dei cubetti di ghiaccio.

È fondamentale filtrare il tutto usando l’apposito attrezzo di cucina che fa impazzire gli chef e migliora molte ricette.