Quale futuro per le azioni NEXI dopo la fusione con SIA?

A partire dal 1 gennaio 2022 sarà operativa la fusione tra le due realtà del mercato della moneta digitale. Una fusione che ha portato alla creazione di una PayTech italiana leader a livello europeo. La nuova NEXI, forte anche della recente integrazione di Nets, sarà una realtà da circa 2,9 miliardi di euro di ricavi e 1,5 miliardi di EBITDA su base aggregata.

Per chi opera in Borsa bisogna sapere che da inizio 2022 saranno quotate le circa 270 milioni di azioni NEXI di nuova emissione assegnate in concambio agli azionisti dell’azienda incorporata. Così il numero complessivo di azioni della società sarà pari a circa 1.310 milioni.

Nelle more della presentazione al mercato della fusione tra le due società sono stati presentati anche preliminarmente alcuni dati sull’andamento dei conti del 2021 e le indicazioni sono molto interessanti. D’altra parte, il titolo tratta a 10 volte il rapporto tra enterprise value ed ebitda e 18 volte il rapporto tra prezzo e utili previsti al 2023, ossia nell’estremo basso del range dall’IPO. NEXI, quindi, si presenta come un’opportunità di investimento particolarmente interessante.

Non deve sorprendere, quindi, che secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45% circa.

Quale futuro per le azioni NEXI dopo la fusione con SIA? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 23 dicembre a quota 13,99 euro in rialzo dello 0,76% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista e ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 14,05 euro. Proprio questo livello sta rappresentando un ottimo freno alla spinta dei ribassisti. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai cinque settimane che le quotazioni sono aggrappate a questo livello. Potremmo essere, quindi, giunti a un punto nodale del percorso del titolo.

Una chiusura settimanale superiore a 14,05 euro accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del Bottom Hunter potrebbe spingere le azioni NEXI verso area 20 euro per nuovi massimi storici.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Una chiara conferma della continuazione ribassista si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 12,604 euro. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato la spinta ribassista.