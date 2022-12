Capelli più elastici e forti anche d’inverno con dei consigli semplici ma di grande efficacia

I capelli sono un bene prezioso ed è meglio proteggerli dal caldo estivo o il freddo invernale per averli più elastici e forti. Vediamo come fare con qualche buon consiglio.

Durante il periodo estivo e invernale, soprattutto se si abita in zone di mare, i nostri capelli sono aggrediti dalla salsedine. Un attacco vero e proprio visto che l’aria marina sembrerebbe avere addirittura il potere di arrugginire. Le maniglie delle porte e altri pezzi di metallo delle abitazioni prospicienti al mare, ne subiscono costantemente i danni. Pensiamo allora anche ai nostri capelli che si riempiono di sostanze aggressive, seppur naturali.

Come lavare i capelli in inverno

In inverno poi le cose peggiorano a causa del freddo. Non tanto per il freddo in sé, quanto piuttosto per l’atteggiamento eccessivamente protettivo che noi prendiamo nei confronti dei nostri capelli. Infatti se durante il periodo estivo volentieri si lavano i capelli con l’acqua fresca, questa abitudine cambia radicalmente con l’inverno. Le temperature basse ci spingono a cercare subito nell’acqua molto calda una certa compensazione e anche un po’ di sollievo.

Tuttavia non è certo l’acqua molto calda che farà bene ai nostri capelli e al cuoio capelluto. L’ideale sarebbe sempre di non eccedere con le temperature. Sarebbe meglio invece lavare i capelli con l’acqua tiepida, se non fresca. In questo modo il capello non sarebbe sottoposto allo stress sfibrante dell’acqua molto calda e si rispetterebbe meglio la sua struttura.

Capelli più elastici e forti anche d’inverno con la giusta idratazione

Un altro aspetto che non sempre si considera è l’idratazione del cuoio capelluto e dei capelli. L’idratazione dei capelli non avviene bagnandoli, ma piuttosto bevendo regolarmente l’acqua secondo le dosi consigliate. Una buona idratazione infatti rende il capello più elastico, sano e meno tendente a sfibrarsi. Il problema dell’inverno è proprio legato al fatto che si ha meno voglia di bere. A causa di ciò i capelli ne soffrono.

Per capire se i nostri capelli hanno la giusta idratazione, potremmo fare nel seguente modo. Terminato lo shampoo e tolta l’acqua in eccesso, prendiamo una ciocca di capelli e proviamo a tirarla. Una volta rilasciata, se il capello è sano e idratato, dovrebbe ritornare alla posizione o alla forma che aveva prima. In caso contrario vuol dire che i nostri capelli non sarebbero nelle condizioni ottimali.

Cosa potrebbe stressare i capelli

Qualche volta sottoponiamo i nostri capelli ad uno stress eccessivo. Questo è dovuto dall’uso regolare della piastra, dello shampoo e del phon, senza parlare delle acconciature colorate. Invece il capello dovrebbe essere rispettato nella sua naturalità e nutrito nel modo giusto. Avremo così dei capelli più elastici e forti anche d’inverno.

Per rendere il capello più forte e più sano esistono degli ottimi oli che trasmettono al capello tutte le loro sostanze naturali. Uno di questi ad esempio è proprio l’olio di argan, oppure l’olio di cocco. Servono anche a proteggere i capelli dal freddo eccessivo.

Inoltre facciamo attenzione e usciamo sempre con i capelli perfettamente asciutti, soprattutto quando le temperature sono molto basse. In questo caso i capelli potrebbero addirittura gelare e spezzarsi.