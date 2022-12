Fascino alle stelle con l’acconciatura perfetta adatta ad ogni segno zodiacale

Sono tante le pettinature che offrono i saloni di bellezza. Si scelgono soprattutto quelle che si adattano meglio al viso. Ma anche lo zodiaco sa quale acconciatura può rendere più affascinante un segno zodiacale. È il momento di scoprirlo insieme.

Alcuni capelli dovrebbero entrare nel patrimonio dell’umanità. Soprattutto quelli mezzo-crespi, che crescono in abbondanza e regalano delle pettinature fantastiche. A volte è necessario accorciarli, ma bisogna farlo nei giorni giusti. Infatti non tutti i giorni sono indicati per tagliare i capelli, come anche per depilarsi o tagliare le unghie.

Il momento migliore per tagliare i capelli

Bisognerà seguire soprattutto i movimenti lunari con la loro crescita e decrescita. In particolare vi sono alcuni giorni adatti per poter tagliare i capelli. Se lo faremo in questi periodi allora la ricrescita sarà molto più veloce e il capello crescerà più forte.

Le acconciature secondo lo zodiaco

Qualche volta è vero che si entra in crisi e non si sa proprio quale acconciatura scegliere per i propri capelli. Ebbene oltre ai parrucchieri anche l’astrologia può dire la sua parola. Ogni segno zodiacale è ispirato dalle influenze astrologiche, così che ne disegnano anche il carattere. Infatti non a caso i segni zodiacali si dividono in segni di terra, aria, acqua e fuoco, poiché ognuno di questi elementi ne influenza il comportamento.

Ariete, Leone e Sagittario

I segni di fuoco comprendono l’Ariete, il Leone e il Sagittario. Sono celebri per la loro voglia di fare e in qualche modo anche di imporsi. Sono dotati di coraggio e anche determinazione. Per illuminare il volto delle persone nati sotto l’elemento fuoco è necessario scegliere una pettinatura che rispecchi la forza del loro carattere.

A questo scopo conviene rendere i capelli lisci ed eleganti semmai grazie all’utilizzo della piastra e dell’olio d’Argan. Questo sistema metterà in evidenza la forza dei capelli, regalando fascino alle stelle con l’acconciatura perfetta. Possiamo così preparare delle trecce a bolle, una pettinatura che crea determinazione e forza.

Toro, Vergine e Capricorno

Una caratteristica dei segni di terra è la loro stabilità. Si tratta di persone ben ancorate alla vita. Difficilmente si lasciano perturbare e non amano tuffarsi in avventure di cui non si conoscano bene i limiti. La sicurezza e il lavoro portato avanti con costanza è il loro biglietto di visita. Per i segni di terra la coda di cavallo liscia e ben strutturata è l’acconciatura che più si addice.

Fascino alle stelle con l’acconciatura perfetta per Gemelli, Bilancia e Acquario

Ora ci troviamo nella triade dei segni d’aria. Persone dallo spirito aperto e normalmente anche abbastanza creative. Hanno un carattere tollerante e non amano giudicare gli altri. Una acconciatura che ben si addice a questi segni è proprio lo chignon a punta. Quasi un’antenna che ci tiene collegati allo spirito dell’aria.

Cancro, Scorpione e Pesci

Con questi 3 segni entriamo nel dominio dell’acqua. Siamo a contatto con persone molto sensibili ed intuitive. Poiché l’acqua è attraversata da onde, simbolo dei sentimenti, ecco che le pettinature ondulate, sono le più indicate per Cancro, Scorpione e Pesci.