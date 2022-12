Ecco cosa scrivere nella bio di Tinder per fare colpo e attirare l’attenzione

Quale che sia il social su cui vogliamo farci notare, la bio è sempre cruciale. In una frase dobbiamo riuscire a catturare l’attenzione di chi visita il nostro profilo e convincerlo a rimanerci. Questo vale in modo particolare per Tinder, il sito d’incontri.

Oggi vogliamo illustrare alcuni modi vincenti di presentarsi per avere successo. Piccolo spoiler: puntiamo sull’ironia e l’onestà. Con queste due preziose alleate, rompere il ghiaccio sarà una passeggiata.

Come attirare l’attenzione su Tinder

In questo periodo siamo tutti a caccia del regalo perfetto per la nostra “crush”, ma se non abbiamo in programma di accasarci entro la fine dell’anno, meglio aggiornare la descrizione sulle app di incontri. Prima di vedere nel dettaglio qualche esempio di frase accattivante da cv nella nostra bio, meglio seguire alcuni consigli generali molto pratici. Per prima cosa dobbiamo cercare di essere brevi. Tutti i social (e Tinder nello specifico) si basano sulla velocità.

In pochi secondi l’utente decide se quel profilo o quell’inserzione gli interessa. Perciò, dovremo essere concisi nel descriverci. Il secondo punto che andrà a nostro vantaggio è l’onestà. Diciamo qualcosa di vero su di noi, che sia il nostro cibo preferito o il nostro hobby. Ricordiamoci che l’intento è di incuriosire il lettore. Un esempio che racchiude queste dritte potrebbe essere “amo il mare, il vino e le lucciole (gli insetti intendo). Ah sì, sono Aurora (grazie a mia mamma e al suo amore per Ramazzotti)”. Ricordiamoci che per catturare l’attenzione del prossimo bastano poche parole, ma d’effetto.

Ecco cosa scrivere nella bio di Tinder e creare un profilo interessante

Veniamo al dunque. Ci servono alcuni esempi pratici di frasi che funzionano, da inserire nella nostra bio di Tinder. Ricordiamoci di essere brillanti e di pensare a qualcosa che rapisca o faccia sorridere il potenziale partner. Se non sappiamo da dove partire possiamo raccontare un aneddoto divertente che riassume la nostra vita, come ad esempio “ciao, sono Paola. Lo sono da 30 anni, quindi perdonami se sono un po’ esaurita. Ma dimmi di te!”. Vediamo altre frasi a effetto che potremmo utilizzare:

“Quando sono nervosa mangio per due. Ma tranquillo, per il primo appuntamento sarò lieta di preparare una cenetta per tre”;

“Mi piace chi si prende poco sul serio. Ma se non riesci a ridere di te stesso, non preoccuparti. Lo farò io per te”;

“Dovrei scrivere qualcosa di divertente, ma sono già carina, non posso essere anche simpatica”;

“Mi chiamo Mario Rossi. Come quello dei problemi di matematica delle elementari, ma più fico.”;

“Ciao sono Laura e sono single. Questo è tutto ciò che ti è dato sapere. Altre info verranno date solo davanti a un bicchiere di Chardonnay”.

Ecco cosa scrivere nella bio di Tinder per risultare misteriosi e interessanti. Naturalmente questi sono solo alcuni esempi di frasi ad effetto da utilizzare per descriverci in modo brillante. Possiamo partire da queste e rimodellarle a nostro gusto. Il match con la persona giusta potrebbe essere proprio dietro l’angolo. E ricordiamoci: se siamo nervosi, meglio organizzare l’appuntamento vicino ai bagni pubblici!