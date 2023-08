Capelli mossi con onde come appena uscita dal parrucchiere? Ecco le migliori spazzole a prezzi bassi scontati 

Sogni una piega perfetta in poco tempo senza usare piastra o arricciacapelli? La bomb brush è la spazzola economica che stai cercando.

Quanto tempo dedichi ogni giorno per sistemarti e apparire più giovane e bella prima di uscire di casa?

Certamente non poco perché i passaggi da seguire per una corretta beauty routine aumentano più si avanza con l’età.

Servono il latte detergente, la crema idratante, quella per il contorno occhi e un eventuale scrub.

E poi si passa al make-up che, partendo dalle basi, prevede l’applicazione di fondotinta o BB cream, illuminante e blush.

Da qui si procede con il trucco occhi, per cui puoi limitarti ad un semplice mascara o lanciarti in composizioni equilibrate di ombretti e eyeliner.

Tocco finale, poi, con gloss o rossetto e il trucco è fatto.

Però ci vuole tempo e ci vuole anche denaro perché non sempre i prodotti make-up sono economici quindi meglio approfittare dei saldi.

In ogni caso, il trucco non è l’unico stratagemma per apparire immediatamente più attraenti: anche la giusta acconciatura fa la sua parte.

Mantenere i capelli in salute con balsami e maschere nutrienti è d’obbligo, anche perché ci avvantaggia quando è ora di fare la piega.

Piega per cui non serve nemmeno più andare dal parrucchiere grazie alle nuove dotazioni in termini di piastre e spazzole.

Ad esempio, se vuoi sfoggiare capelli mossi con onde come appena uscita dal parrucchiere dovresti provare queste pratiche spazzole rotonde studiate per essere altamente performanti.

Qualità e risparmio

La nuova moda low cost sono le ball brush, ovvero delle spazzole pensate appunto per ricreare l’effetto mosso senza dover ricorrere a piastre o arricciacapelli.

Oltre a farti risparmiare sui costi in bolletta, ti permettono di sfoggiare onde definite in pochi minuti e sono più economiche della classica piastra.

Inoltre, ti consente di non stressare eccessivamente i capelli con il calore, mantenendoli quindi più forti e lucidi.

Capelli mossi con onde come appena uscita dal parrucchiere? Prova le ball brush: economiche e facilissime da usare

Le ball brush sono delle spazzole tonde e interamente ricoperte da denti, utili per districare e lavorare le ciocche più agevolmente del solito.

Inoltre, proprio per questa sua conformazione, la ball brush è perfetta anche sui capelli lunghi e spessi, più difficili da gestire.

Prima di utilizzarla, ti consigliamo di asciugare velocemente i capelli a testa in giù per cominciare a guadagnare volume extra.

La spazzola va usata poi sui capelli ancora umidi, lavorando e attorcigliando le singole ciocche per un risultato più definito.

Su Amazon trovi tantissime opzioni di acquisto e molte di queste si collocano addirittura al di sotto dei 10 euro.

Ad esempio, la spazzola sferica EAN CLAUDE OLIVIER è scontata a 8,90 euro oppure c’è il modello Cepillo Bola a 9,90 euro.

Poco più costose sono la spazzola Jadyon Bomb Curl a 11,99 euro, la Vibbang a 10,99 euro o la Bomb Curl EQLEF a 15,99 euro.