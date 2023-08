I migliori prodotti make-up a buon prezzo per viso, occhi o labbra da portare in vacanza e non solo

Prodotti per il make-up-Foto da imagoeconomica

I saldi non possono finire senza aver fatto scorta di prodotti beauty: scopri tutto il make-up con il miglior rapporto qualità – prezzo.

Durante il periodo dei saldi estivi, c’è chi ne approfitta per rinnovare il guardaroba e chi invece volge lo sguardo più al mondo del make-up.

In effetti, anche se in estate di solito ti trucchi poco sfruttando l’azione illuminante dell’abbronzatura, una volta tornata alla solite routine la musica cambia.

E c’è da dire che, esattamente come i vestiti, anche i prodotti make-up non sempre economici e questo dipende ovviamente dalla marca e dalla formulazione.

Visto che si applicano direttamente sulla pelle, è fondamentale cercare quelli più adatti alle proprie esigenze per non incorrere in incidenti di bellezza.

Un vestito al massimo può farci sembrare più grasse, ma la formulazione make-up sbagliata potrebbe danneggiare la pelle provocando irritazione.

Attenzione comunque a non valutare la qualità di un buon prodotto solo dal prezzo perché ci sono diversi esempi economici ma di qualità.

Di seguito, ecco una piccola selezione dei migliori prodotti make-up low cost per viso, occhi o labbra da provare il prima possibile.

Sguardo definito e pelle levigata

Cerchiamo di andare con ordine, proprio come se stessi cominciando la tua seduta di make-up mattutina e dovessi partire ovviamente dalla base.

Un prodotto che attualmente sta riscuotendo grande successo grazie alla sua formula 5 in 1 è la BB cream della linea Skin Booster firmata Deborah.

Il flacone da 100 ml costa circa 16 euro ed è un fondotinta con aggiunta di vitamina C energizzante arricchito ulteriormente con SPF 15.

La sua formulazione è quindi perfetta sia per cancellare le imperfezioni e illuminare l’incarnato, sia per proteggerlo dal fotoinvecchiamento.

E per dare un tocco di luce in più al viso, prova anche l’illuminante liquido di E.L.F. Cosmetics arricchito con acido ialuronico.

La sua texture è studiata inoltre per minimizzare i pori dilatati così che il viso appaia immediatamente più liscio e levigato.

Il prezzo? Forse non ci crederai ma costa meno di 15 euro.

I migliori prodotti make-up a buon prezzo per viso, occhi o labbra più cliccati per un aspetto subito più giovane

Ma passiamo adesso al trucco occhi: che beauty case sarebbe se mancasse il mascara?

Tra i migliori in circolazione ti segnaliamo il The Falsies Surreal di Maybelline che regala alle ciglia volume e lunghezza extra senza lasciare grumi.

Anche in questo caso, puoi facilmente ottenere il massimo del risultato con il minimo della spesa perché il prezzo si aggira attorno ai 13 euro.

Per quanto invece riguarda le labbra, il prodotto di punta da non lasciarsi sfuggire è il Lipfinity firmato MaxFactor.

Si tratta di un rossetto rimpolpante dal colore intenso a lunga tenuta, arricchito con gloss idratante per dare subito più morbidezza alle labbra.

Nella pratica confezione da 11 euro trovi anche un top coat fissante da applicare un minuto dopo il rossetto per labbra da favola h24.